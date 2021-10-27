Интер РАО значительно недооценена рынком - "Фридом Финанс"

Компания "Интер РАО" значительно недооценена рынком, полагает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.

"Производство электроэнергии на предприятиях "Интер РАО" за январь-сентябрь текущего года выросло на 11,9% г/г, до 86,47 млрд кВт.ч. Экспорт электроэнергии увеличился на 85%, до 15,62 млрд кВт.ч, в том числе поставки в Финляндию выросли в 3,2 раза, достигнув 5,8 млрд кВт.ч. Чистая прибыль Интер РАО по РСБУ за 9 месяцев 2021г увеличилась на 26,3% г/г, до 14,7 млрд руб. Выручка поднялась в 2,6 раза, до 54,7 млрд руб., убыток в объеме 1,7 млрд руб., зафиксированный в 2020г, сменился прибылью в размере 12 млрд руб. Прогнозируем выручку, EBITDA и чистую прибыль компании за 2021г на уровне 1166 млрд, 143,8 млрд и 81,4 млрд руб., а за 2022г ожидаем эти же показатели в размере 1236,5 млрд, 141,4 млрд и 86,6 млрд руб. соответственно", - отмечает Осин.

На взгляд эксперта, для компании благоприятно сохранение инфляции в пределах 7-10% в ближайшие кварталы. Риски для реализации оптимистичных прогнозов обусловлены тем, что рост отечественного ВВП способен замедлиться до 0-2%. До 2025г "Интер РАО" планирует инвестировать в развитие 0,5 трлн руб., до 2030г - 1 трлн.

"Чистый долг компании равен минус 242 млрд руб., на ее балансе присутствуют казначейские акции с балансовой стоимостью в 85 млрд руб. и рыночной около 125 млрд руб. Наличие этих средств нивелирует риски, связанные с перспективой увеличения объема капитальных инвестиций. Без усиления кредитных рисков ИРАО способна профинансировать двукратное повышение CAPEX и поддержание их в этом объеме в течение пяти лет. Дивиденд за 2021г ожидаем в размере 0,2765 руб. на акцию. "Интер РАО" значительно недооценена рынком к аналогам по мультипликаторам. Наш таргет по акции компании до конца 2022г - 10,39 руб.", - резюмирует эксперт "Фридом Финанс".

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