Велес Капитал" рекомендует покупать GDR Fix Price с целью 819 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Ритейлер Fix Price представил свои финансовые и операционные результаты за 3К21, которые оказались несколько хуже нашего прогноза. Это первый раз, когда компания раскрыла квартальные показатели. Рост сопоставимых продаж замедлился с 11,9% во 2К до 4,4%. Мы ожидали, что рост сопоставимых продаж опустится ниже 10% впервые за последние несколько лет, что связано с аномальным ростом в 3К20. Тем не менее, результат оказался слабее, чем мы рассчитывали. За 9 мес. рост сопоставимых продаж также ушел ниже отметки в 10% (+9,5%, если учесть эффект високосного года)", - пишет аналитик Артем Михайлин.

Компания сообщает, что относительно аналогичного периода 2019г LFL-продажи во 2К21 выросли на 23,8%, а в 3К21 на 25,9%. Рентабельность EBITDA в целом совпала с нашими оценками и выросла относительно первого полугодия на 30 б.п., до 19%. Fix Price подтвердил планы открыть 730 магазинов (net) в этом году при сдержанном уровне капитальных затрат. Текущие ограничения, связанные с COVID-19, не приведут к закрытию магазинов, но полное влияние на бизнес Fix Price еще предстоит оценить, отмечается в комментарии инвесткомпании.

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