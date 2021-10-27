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27 октября 2021 года 13:47
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги X5 Retail с целью 3100 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR X5 Retail Group с целью 3100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25%, стоп-приказ: 2300 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Выручка X5 Retail Group в III квартале выросла в годовом выражении на 11,7% до 543,6 млрд рублей на фоне сильных операционных показателей, - пишут эксперты. - Чистая прибыль увеличилась на 30,7% до 34,8 млрд рублей, несмотря на рост коммерческих и административных расходов на 20%. Компания также подтвердила свое намерение выплатить дивиденды в размере 50 млрд рублей по итогам 2021 года - это около 7,5% дивидендной доходности. По финансовым показателям компания превзошла консенсус-прогноз аналитиков. На фоне сильной отчетности можно открывать длинные позиции, рассчитывая на рост акций. Цифровой бизнес продолжает активно расти, сохраняя фокус на эффективность и потребностях покупателей. В будущем результаты могут поддержать ограничения, связанные с короновирусом, и ускорение инфляции в стране, где ретейл однозначно переложит затраты на покупателя". "С технической точки зрения бумага вышла из нисходящего канала и закрепляется выше уровня сопротивления. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 3100 рублей. При покупке на 14% и выставлении стоп-заявки на уровне 2300 рублей риск на портфель составит 1,00%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5", - указывают аналитики "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-Х5-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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