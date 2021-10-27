"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги X5 Retail с целью 3100 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR X5 Retail Group с целью 3100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25%, стоп-приказ: 2300 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Выручка X5 Retail Group в III квартале выросла в годовом выражении на 11,7% до 543,6 млрд рублей на фоне сильных операционных показателей, - пишут эксперты. - Чистая прибыль увеличилась на 30,7% до 34,8 млрд рублей, несмотря на рост коммерческих и административных расходов на 20%. Компания также подтвердила свое намерение выплатить дивиденды в размере 50 млрд рублей по итогам 2021 года - это около 7,5% дивидендной доходности. По финансовым показателям компания превзошла консенсус-прогноз аналитиков. На фоне сильной отчетности можно открывать длинные позиции, рассчитывая на рост акций. Цифровой бизнес продолжает активно расти, сохраняя фокус на эффективность и потребностях покупателей. В будущем результаты могут поддержать ограничения, связанные с короновирусом, и ускорение инфляции в стране, где ретейл однозначно переложит затраты на покупателя".

"С технической точки зрения бумага вышла из нисходящего канала и закрепляется выше уровня сопротивления. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 3100 рублей. При покупке на 14% и выставлении стоп-заявки на уровне 2300 рублей риск на портфель составит 1,00%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5", - указывают аналитики "Финама".

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