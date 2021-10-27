Индекс S&P 500 проведет торги в среду, вероятно, в диапазоне 4550-4600п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 4550-4600 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 в очередной раз обновил исторический максимум. Индикатор MACD продолжает сигнализировать о сильных позициях "быков", а RSI приблизился к зоне перекупленности", - пишут аналитики.

Эксперты напоминают, что торги 26 октября на основных американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. Индекс S&P 500 подрос на 0,18%, достигнув 4574 пунктов, Nasdaq и Dow Jones не показали выраженной динамики, прибавив 0,06% и 0,04% соответственно. Компании "роста" выглядели немного лучше компаний "стоимости". Площадки Юго-Восточной Азии завершили сессию 27 октября в минусе.

"Индекс доверия потребителей (CB) за октябрь неожиданно вырос до 113,8 пункта при прогнозе 108,3, прервав длившееся три месяца подряд снижение. Продажи новых домов в сентябре также превзошли ожидания, рост цен на жилье в августе замедлился. Доходность казначейских облигаций США была разнонаправленной на фоне сглаживающейся кривой, несмотря на благоприятную статистику", - указывают аналитики "Фридом Финанс".

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