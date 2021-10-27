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27 октября 2021 года 13:03
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Microsoft
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Microsoft с целевой ценой $354,31 на сентябрь 2022г, что предполагает потенциал роста 14,3% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Технологический гигант Microsoft Corp. представил сильный отчет по результатам I квартала 2022 фискального года с окончанием 30 сентября, - пишет аналитик Ксения Лапшина. - Совокупная выручка Microsoft Corporation достигла $45,3 млрд, продемонстрировав рост на 22% г/г и превысив собственные прогнозы компании и консенсус-прогноз в $44 млрд. В качестве основного драйвера роста выручки компания называет высокий спрос со стороны бизнеса на облачные и цифровые решения". Операционная прибыль Microsoft Corp. в I квартале составила $20,2 млрд, увеличившись на 27% г/г, отмечается в комментарии. В свою очередь, чистая прибыль по стандартам Non-GAAP составила $17,2 млрд (+24% г/г), а разводненная прибыль на акцию по стандартам Non-GAAP достигла $2,27 (+25% г/г), существенно превысив консенсус-прогноз в $2,08. За прошедший квартал компания вернула акционерам $10,9 млрд, из них $4,7 млрд в виде дивидендов и $6,2 млрд в виде обратного выкупа акций. Свободный денежный поток составил $18,7 млрд (+30% г/г). "Можно сказать, что Microsoft сполна оправдала ожидания инвесторов и в очередной раз доказала, что не зря входит в число лидеров технологической отрасли и американского рынка в целом, - указывает Лапшина. Прогноз компании по выручке на II квартал 2022 фискального года составляет $50-51 млрд. Операционная прибыль ожидается на уровне $20-21 млрд, а маржа по операционной прибыли - в диапазоне 40-41%". Эксперт констатирует, что на пост-маркете акции Microsoft Corporation прибавляют 2,0%, но в момент открытия торгов ситуация может измениться под давлением негативного внешнего фона. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-MICROSOFT-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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