Акции Twitter могут быть интересны для долгосрочных инвестиций - BCS Express

Акции Twitter могут быть интересны для покупки на долгосрочную перспективу, говорится в комментарии BCS Express.

"Компания Twitter в последнее время демонстрирует стремление к увеличению выручки и прибыли, вводя новые функции на платформе. Это поддержало рост акций в мае-июле 2021 года и останется основным драйвером роста в будущем. При этом акции весьма волатильны, что следует учитывать. Долгосрочная перспектива выглядит умеренно позитивно, поэтому бумаги можно рассмотреть для добавления в портфель", - отмечает эксперт инвесткомпании Павел Гаврилов.

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