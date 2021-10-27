Курс рубля в ближайшие дни останется в диапазоне 69,30-70,75 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля в ближайшие дни останется в диапазоне 69,30-70,75 руб./$1, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB во вторник обновлял очередные минимумы с конца июня прошлого года, опускаясь в моменте ниже отметки в 69,30 руб./$1. Впрочем, вторник он закончил около 69,50 руб./$1, показав снижение за день на 0,3%. Значимых для рубля событий не было, и его существенное укрепление, вероятно, было связано с усилением продажи валюты компаниями-экспортерами для подготовки к уплате налога на прибыль в четверг", - напоминают аналитики банка.

Они отмечают, что в среду курс USD/RUB растет на 0,34% и находится около 69,90 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Эксперты допускают, что относительный позитив для рубля продолжится до пятницы, когда инвесторы в преддверии важных событий следующей недели (заседание ФРС и встреча ОПЕК+) могут ослабить спрос на риск перед выходными. "В связи с этим мы ожидаем, что курс USD/RUB в ближайшие дни будет находиться в диапазоне 69,30-70,75 руб./$1 с перспективой достичь верхней границы этого диапазона вечером пятницы", - прогнозируют в банке.

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