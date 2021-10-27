ПСБ рекомендует покупать акции Polymetal с прогнозной ценой 1882 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции Polymetal с прогнозной ценой на уровне 1882 рубля за штуку, сообщается в обзоре.

"Производство золота у Polymetal снизилось на фоне высоких результатов прошлого года, а также вследствие нормализации содержания металла в руде. Оцениваем представленные результаты за третий квартал и 9 месяцев 2021 года как ожидаемые. Позитивным моментом для компании является запуск Нежданинского ГОКа, на котором уже 16 октября был произведён первый концентрат. Выход на полную мощность запланирован на апрель 2022 года. Рекомендуем покупать акции компании, целевой уровень - 1882 рубля за штуку", - отмечают эксперты банка.

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