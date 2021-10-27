Рынок акций РФ утром просел во главе с Русалом из-за отката нефти и металлов

Москва. 27 октября. Рынок акций РФ утром в среду просел на фоне подешевевших металлов и нефти (Brent опустилась ниже $85,5 за баррель) на статистике о росте запасов сырья в США, а также на фоне снижения фондовых площадок в Азии и Европе; индекс РТС откатился в район 1900 пунктов во главе с бумагами "Русала" на фоне отчета компании о падении продаж в III квартале.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 4216,83 пункта (-0,5%, минимум сессии - 4203,08 пункта), индекс РТС - 1901,25 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3%.

Доллар вырос до 69,89 рубля (+0,38 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,9%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,8%), акции "Московской биржи" (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%).

ОК "Русал" в III квартале снизила продажи на 11,8% к данным предыдущего периода, до 915 тыс. тонн, говорится в сообщении компании. Падение в основном объясняется увеличением объемов продукции, находящейся в пути к потребителю (она квалифицируется как товарные запасы), что вызвано ограничениями на внутренних транспортных маршрутах, а также в глобальной цепочке поставок.

ВТБ в III квартале 2021 года получил 87 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против 85,5 млрд рублей во втором квартале и 17,2 млрд рублей за тот же период прошлого года, свидетельствует отчетность группы. Чистая прибыль ВТБ в целом за 9 месяцев составила 257,6 млрд рублей, что в 4,4 раза больше результата годом ранее. Опубликованный результат оказался чуть ниже консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего чистую прибыль за квартал на уровне 87,1 млрд рублей.

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ за 9 месяцев 2021 г. выросла на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,7 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка увеличилась в 2,6 раза, до 54,7 млрд руб. Электростанции "Интер РАО" за 9 месяцев увеличили производство электроэнергии на 11,9%, до 86,47 млрд кВт.ч.

Производство энергетического сегмента бизнеса группы En+ (MOEX: ENPG) (-3%) в июле-сентябре 2021 года составило 21,8 млрд кВт.ч, что на 13% больше аналогичного показателя 2020 года, сообщила компания. При этом в целом за январь-сентябре выработка составила 65,7 млрд кВт.ч, что на 11,9% больше уровня девяти месяцев 2020 года.

Подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, сегментированность спроса на российские бумаги и ухудшение внешнего фона заставляет опасаться новой волны фиксации прибыли в "фишках", что может вернуть индекс МосБиржи к уровню 4200 пунктов.

Директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков полагает, что в фокусе внимания инвесторов находится информация о вспышках коронавируса, обострение напряженности между США и Китаем, а также прогнозы по корпоративным прибылям в IV квартале. Акции технологических компаний Китая снизились на фоне возобновления напряженности в отношениях с США, которые заблокировали работу China Telecom (SPB: CHA). Также на китайский фондовый рынок оказывает влияние долговой кризис в секторе недвижимости. Власти Китая приказали миллиардеру Хуэй Ка Яну использовать свое личное состояние, чтобы снизить долговую нагрузку China Evergrande Group. Один из ведущих китайских регуляторов также призвал компании "активно готовиться" к выплатам по офшорным облигациям.

По мнению главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на рынке акций РФ, похоже, началась массовая фиксация прибыли и подготовка части инвесторов к уходу в безрисковые инструменты (депозиты и высоконадежные облигации) по причине жесткой денежно-кредитной политики Банка России. При этом с большой вероятностью регулятор поднимет ключевую ставку до конца года еще на 0,5 п.п. (до 8% годовых).

При этом нет уверенности, что в ближайшее время будет наблюдаться приток западного капитала в рублевые бонды в рамках операций carry trade, поскольку риски повышения ставки в начале года присутствуют, да и этой меры может оказаться недостаточно для сдерживания роста цен. Против рынка акций играет и рост курса рубля, что приводит к снижению балансовой выручки экспортеров, доля которых в индексе МосБиржи превалирует. Впрочем, пара доллар/рубль технически сильно перепродана, отскока в район 70 руб./$1 можно ожидать в любое время.

Агрессивным инвесторам можно попробовать заработать на коротких позициях по нефтянке и "Норникелю", а среднесрочным инвесторам стоит готовиться к частичной фиксации прибыльных позиций при отскоке рынка, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду слабо негативный: снижаются индексы Азии и дешевеют сырьевые контракты.

Китайский рынок акций остается под давлением снижающихся акций угольщиков. С одной стороны, власти страны предпринимают усилия по снижению цен на уголь, а с другой, накануне был опубликован новый вариант плана достижения пика выбросов к 2030 году. План фактически ограничивает какое-либо развитие угольной индустрии, а также предусматривает постепенный вывод угля из энергетического баланса. В итоге уголь в Китае дешевеет уже шестую сессию подряд, цена упала более чем на 40% от пикового значения в начале прошлой недели. Власти КНР объявили о ревизии угольных складов в добывающих регионах, а также о намерении ликвидации нелегальных складских территорий.

Нефть также дешевеет, так как рост ее запасов в США оказался немного выше прогнозов. Единственным настораживающим фактором является падение запасов на 3,7 млн баррелей на терминале в Кушинге, отмечает Кочетков.

Индексы акций в США во вторник выросли на 0,04-0,2%, индикаторы S&P 500 (+0,2%) и Dow Jones (+0,04%) обновили рекорды благодаря хорошим финансовым показателям компаний за третий квартал (прибыль компаний в основном превышает консенсус-прогнозы, однако не все аналитики оптимистично смотрят в будущее).

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,03%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,7%), проседает Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX теряют 0,1-0,2%) и слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-сентябре увеличилась на 44,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 6,34 трлн юаней, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней ($3,1 млн). Прибыль государственных предприятий КНР с начала текущего года поднялась на 77,9%, частных - на 30,7%.

В сентябре прибыль компаний повысилась на 16,3% - до 738,7 млрд юаней. Темпы роста показателя замедляются уже седьмой месяц подряд.

Нефть в среду снижается на данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов в США по итогам пятой недели подряд; накануне цены обновили многолетние максимумы. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $85,25 за баррель (-1,3% и +0,5% во вторник), декабрьская цена WTI - $83,28 за баррель (-1,6% и +1,1% накануне).

По информации API, запасы нефти в этой стране на прошлой неделе увеличились на 2,318 млн баррелей после скачка на 3,294 млн неделей ранее.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США будет обнародован в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что он покажет снижение запасов нефти за неделю, завершившуюся 22 октября, на 100 тыс. баррелей.

Данные API также показали снижение запасов на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, на 3,73 млн баррелей, что является фактором поддержки цен.

В центре внимания рынка очередная встреча ОПЕК+ 4 ноября, эксперты не ждут изменения согласованных организацией ранее темпов наращивания добычи.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Белона" (MOEX: BLNG) (-6,2%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-5%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-3,1%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-3%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-2,6%).

ПАО "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-1,4%) в январе-сентябре 2021 года получило 1 млрд 161,5 млн рублей чистой прибыли, что на 29,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании по РСБУ. Выручка при этом возросла на 11,8%, до 30,16 млрд рублей.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-0,8%) в январе-сентябре увеличило чистую прибыль по РСБУ на 35% в годовом выражении, до 1,999 млрд рублей, следует из отчета компании.

Подорожали бумаги ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+12,6%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+9,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+9,9%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+8,4%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+7,1%).

Ритейлер Fix Price (MOEX: FIXP) (+0,03% ГДР), управляющий магазинами фиксированных цен, в III квартале 2021 года увеличил чистую прибыль (по МСФО 16) на 84,2% (до 5,119 млрд рублей), EBITDA выросла на 17,1% (до 10,964 млрд рублей), сообщила компания.

Сопоставимые продажи Fix Price в III квартале выросли всего на 4,4% на фоне аномально высокого роста LfL-продаж в III квартале прошлого года (на 20,6%), говорится в сообщении компании. По сравнению с III кварталом 2019 года, периодом до начала пандемии, LfL-продажи выросли на 25,9%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,55 млрд рублей (из них 2,5 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,29 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,18 млрд рублей на акции UC Rusal).