"Атон" позитивно оценивает перспективы акций "РусАла" в связи с высокими ценами на алюминий и более низкими, чем ожидалось, налогами в 2022г, говорится в комментарии инвесткомпании.

Производство алюминия компанией в 3К21 выросло на 0,8% кв/кв, до 943 тыс. т, а продажи алюминия упали на 11,8% кв/кв, до 915 тыс. т, преимущественно из-за более слабого спроса со стороны Азии, в частности, Китая, отмечается в комментарии. Средняя цена реализации алюминия выросла на 11,6% кв/кв до $2 729/т. "РусАс" отметил, что мировой спрос на первичный алюминий увеличился на 12,8% г/г за 9M21, хотя спрос в Китае был под давлением в 3К21 из-за замедления строительства и отключений электроэнергии, и ожидается, что он продолжит умеренно снижаться в 4К21.

"Падение продаж на 12% кв/кв стало неприятной неожиданностью, учитывая благоприятную макроэкономическую конъюнктуру. Тем не менее, мы отмечаем улучшение ассортимента и подтверждаем наш позитивный взгляд на "РусАл" в связи с высокими ценами на алюминий и более низкими, чем ожидалось, налогами в 2022г. По спотовым ценам "РусАл" торгуется с мультипликатором EV/EBITDA всего 2,0x (исходя из дисконта в 50% к рыночной стоимости 26,2% "РусАла" в "Норникеле")", - пишут аналитики "Атона".

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