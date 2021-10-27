ПСБ рекомендует покупать акции Юнипро с прогнозной ценой 3,14 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Юнипро" с прогнозной ценой на уровне 3,14 рубля за штуку, сообщается в обзоре.

"Юнипро" в третьем квартале 2021 года увеличила производство электроэнергии на 11,6%, до 9,89 млрд кВт.ч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение выработки связано с восстановлением потребления электроэнергии в условиях роста деловой активности в экономике. Рост операционных показателей создает базу для сильной финансовой отчетности. Рекомендуем "покупать" акции "Юнипро" с целевой ценой 3,14 рубля за штуку", - отмечают эксперты ПСБ.

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