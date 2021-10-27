"Финам" рекомендует покупать акции iShares MSCI Taiwan ETF с целью $71,52

"Финам" рекомендует покупать акции iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) с целевой ценой $71,52 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 15,92% с учетом дивидендов, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Тайваньская экономика стала одним из образцов устойчивости к пандемии COVID-19, зафиксировав увеличение ВВП на 4,4% в 2020г, при том что большинство стран продемонстрировали отрицательный экономический рост. Помимо эффективной модели борьбы с пандемией, одним из определяющих факторов стал технологический профиль острова, который открывает перед Тайванем новые перспективы на фоне возросшего глобального спроса на полупроводники. Это делает iShares MSCI Taiwan интересным инструментом географической диверсификации со ставкой на лидеров полупроводникового сегмента глобальной экономики, которые базируются в регионе", - пишет аналитик Александр Ковалев.

Эксперт указывает на ряд позитивных для компании факторов:

- Тайваньская экономика демонстрирует устойчивое восстановление от воздействия пандемии COVID-19, хотя и была затронута ею в меньшей степени относительно мировой экономики.

- Высокая сопротивляемость тайваньской экономики к пандемии находит свое объяснение в ряде факторов: модели борьбы с COVID-19, географической изолированности острова, а также буме в технологическом секторе в течение 2020г. Взлетевший спрос на полупроводники и электронику открыл новые перспективы для страны, которая несколько последних десятилетий оставалась "сборочным цехом" для известных на весь мир брендов.

- World Semiconductor Trade Statistics прогнозирует, что в 2021г мировые продажи полупроводников достигнут $ 550 млрд (+25,1% г/г), а в 2022г рост рынка составит около 10,2% г/г. Это, по мнению Ковалева, говорит в первую очередь о том, что необходимость в передовых микросхемах будет увеличиваться за счет развития 5G, облачных технологий, IoT, ИИ, дата-центров и других направлений.

Эксперт полагает, что все эти факторы должны положительно сказаться на тайваньской экономике, которая является "домом" для самых инновационных производителей чипов.

iShares MSCI Taiwan ETF - биржевой инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс MSCI Taiwan 25/50 (тикер - M1CXBISD), который, в свою очередь, включает акции ведущих компаний на Тайваньской фондовой бирже.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.