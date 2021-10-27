ПСБ рекомендует покупать акции ТГК-1 с прогнозной ценой 0,0145 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "ТГК-1" с прогнозной ценой на уровне 0,0145 руб. за штуку, сообщается в обзоре.

"ТГК-1" в январе-сентябре 2021 года произвела 21,823 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Увеличение выработки связано с ростом потребления электроэнергии в условиях восстановления экономики и более сильных колебаний температуры в 2021 году. Ожидаем сильных финансовых результатов вслед за ростом операционных показателей. Рекомендуем "покупать" акции "ТГК-1" с целевой ценой 0,0145 руб. за штуку", - отмечают эксперты банка.

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