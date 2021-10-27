Идея дня: Microsoft остается фаворитом среди IT - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции Microsoft стоят дорого, однако они наиболее интересны среди технологических гигантов, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Microsoft Corp. отчитался о выручке на 3% выше прогноза и скорректированной операционной прибыли на 19% выше консенсуса. Акции компании выросли. 28 июля мы подчеркивали, что Microsoft имеет наилучшие позиции среди FAANG. Компания оказалась бенефициаром быстрого восстановления корпоративных расходов", - отмечают аналитики инвестиционной платформы.

Также эксперты указывают на следующие плюсы компании:

- минимально подвержена проблемам с цепочкой поставок, так как доля оборудования в продажах низкая;

- платит налоги по ставке около 20%. Компания не подвержена повышению минимального корпоративного налога.

Акции стоят дорого, однако аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" считают их наиболее интересными среди технологических гигантов.

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