Индекс Мосбиржи проведет торги среды, скорее всего, в диапазоне 4180-4300п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4180-4300 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Российские фондовые индексы вышли в минус в начале торговой сессии, следуя за коррекционными настроениями за рубежом. "Близость рекордных и локальных максимумов мешает дальнейшему росту как акций, так и нефтяных площадок, которые на время могут перейти в коррекционную фазу. В течение дня инвесторы продолжат оценивать поступающие квартальные и макроэкономические данные: в текущих условиях котировки акций могут показывать повышение главным образом благодаря внутренним факторам. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - диапазон 4180-4300 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии.

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