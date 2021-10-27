Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность и макростатистика:

- В среду ожидаются финансовая отчетность "Яндекса", "НОВАТЭКа", ВТБ и Fix Price, а также операционные показатели "РусАла" и En+;

- В России выйдет ежемесячная статистика по промышленному производству и внешней торговле;

- В США будут опубликованы еженедельные официальная сводка Минэнерго по товарным запасам нефти, а также данные по заказам на товары длительного пользования.

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