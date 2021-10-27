27 октября 2021 года 09:44
Утренние прогнозы: небольшая просадка
Аналитики ждут в среду негативное открытие отечественного фондового рынка на сложившемся к началу торговой сессии внешнем фоне.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Вероятно снижение российского рынка акций в начале торговой сессии в среду".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4220-4230 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4210, 4200 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4250, 4260 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее падение стоимости нефтяных фьючерсов. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".
BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду на отрицательной территории на сложившемся к утру умеренно негативном внешнем фоне".
Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Сегментированность спроса на российские бумаги и ухудшение внешнего фона заставляют нас опасаться новой волны фиксации прибыли в "фишках", что может вернуть индекс Мосбиржи к уровню 4200 пунктов в среду".
"Открытие Инвестиции" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. В начале дня стоит ждать небольшой просадки российского рынка акций из-за бумаг металлургов и нефтяников вслед за ценами на сырьевые контракты".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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27 октября 2021 года 19:27
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- уровень безработицы Германии в октябре (10:55 МСК);
- заседание ЕЦБ... читать дальше
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27 октября 2021 года 19:08
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27 октября 2021 года 18:42
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27 октября 2021 года 17:28
Возможен рост котировок акций Microsoft Corp. на 20-27% от текущих уровней на горизонте до года, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.
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27 октября 2021 года 17:11
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27 октября 2021 года 15:45
Москва. 27 октября. Доллар и евро уверенно повышаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль активно корректируется вниз к бивалютной корзине после роста в предыдущие дни вслед за дешевеющей нефтью и на фоне уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам. читать дальше
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