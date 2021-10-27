Утренние прогнозы: небольшая просадка

Аналитики ждут в среду негативное открытие отечественного фондового рынка на сложившемся к началу торговой сессии внешнем фоне.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Вероятно снижение российского рынка акций в начале торговой сессии в среду".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4220-4230 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4210, 4200 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4250, 4260 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее падение стоимости нефтяных фьючерсов. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду на отрицательной территории на сложившемся к утру умеренно негативном внешнем фоне".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Сегментированность спроса на российские бумаги и ухудшение внешнего фона заставляют нас опасаться новой волны фиксации прибыли в "фишках", что может вернуть индекс Мосбиржи к уровню 4200 пунктов в среду".

"Открытие Инвестиции" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. В начале дня стоит ждать небольшой просадки российского рынка акций из-за бумаг металлургов и нефтяников вслед за ценами на сырьевые контракты".