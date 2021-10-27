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27 октября 2021 года 09:45

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 27 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы во вторник продолжили подъем благодаря хорошим финансовым показателям компаний за третий квартал, при этом Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 обновили исторические максимумы. Продажи новых домов в США в сентябре взлетели на 14% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 800 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны во вторник. Это максимальный уровень за последние полгода. Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж в прошлом месяце всего на 2,7%.

Индекс потребительского доверия в США в октябре вырос до 113,8 пункта с пересмотренных 109,8 пункта в предыдущий месяц, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Показатель повысился впервые за последние четыре месяца. Эксперты ожидали снижения в среднем до 108,3 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 108 пунктов.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в среду. Исключением является лишь индикатор Австралии, демонстрирующий слабый рост. Японский Nikkei 225 потерял по итогам торгов всего 0,1%. Гонконгский Hang Seng к 8:00 мск потерял 1,5%, шанхайский Shanghai Composite - 0,9%. Южнокорейский индикатор Kospi снижается на 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:15 мск подрос на 0,05%.

В свою очередь цены на нефть, обновившие во вторник многолетние максимумы, опускаются в среду на данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов в США по итогам пятой недели подряд. По информации API, запасы нефти в этой стране на прошлой неделе увеличились на 2,318 млн баррелей после скачка на 3,294 млн неделей ранее. Официальный доклад о запасах энергоносителей в США будет обнародован в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что он покажет снижение запасов нефти за неделю, завершившуюся 22 октября, на 100 тыс. баррелей. В центре внимания рынка очередная встреча ОПЕК+, которая пройдет 4 ноября. Эксперты, однако, не ждут изменения согласованных организацией ранее темпов наращивания добычи.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в среду составила $85,61 за баррель, что на 0,91% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 0,5% - до $86,4 за баррель, максимума с октября 2018 года. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $83,73 за баррель, что на 1,09% ниже итогового значения предыдущей сессии. На закрытие торгов во вторник стоимость этих контрактов поднялась на 1,1% и составила $84,65 за баррель, максимум с 13 октября 2014 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,152 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,743 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 октября снизился на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,17 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,04%, опустившись до 725,17 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Альфа-Банк-002Р-10" (+0,85%), "ТМК БО-07" (+0,68%) и "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,57%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER17" (-0,5%), "ГТЛК-001Р-15" (-0,45%) и "Европлан-001P-02" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что БКС банк 28 октября разместит облигации серии 001P-01 на 500 млн рублей со сроком обращения 3 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 0,01% годовых. "Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций БКС банка серии 001P объемом до 50 млрд рублей в конце сентября. Программа бессрочная, облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ПАО "Группа компаний "Самолет" (MOEX: SMLT) установило ставку 10-11-го купонов облигаций серии БО-П05 в размере 7,7% годовых. Размещение 10-летнего выпуска облигаций на 280 млн рублей прошло в августе 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. Купоны квартальные, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

"ДОМ.РФ" установил ставку 17-19-го купонов облигаций серии БО-06 и 17-го купона бондов серии БО-07 на уровне 7,7% годовых. Компания завершила размещение облигаций данных серий общим объемом 10 млрд рублей в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона обеих серий составляет 4,8% годовых. Срок обращения - 33 года, купоны квартальные.

"Ипотечный агент МТСБ" (SPV-компания МТС банка) 26 ноября досрочно погасит облигации класса "Б". Компания в июне 2014 года полностью разместила облигации с ипотечным покрытием классов "А" и "Б". Бонды класса "Б" объемом 858,161 млн рублей размещены по закрытой подписке в пользу МТС банка. Размещение бондов класса "А" объемом 3 млрд 432,641 млн рублей прошло по открытой подписке. По итогам маркетинга ставка 1-го купона бондов класса "А" была установлена в размере 10,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-го и последующих купонов. Бонды класса "А" имеют амортизационную структуру погашения: часть номинала будет погашаться 26-го числа в феврале, мае, августе и ноябре каждого года. Дата погашения бондов обоих классов - 26 ноября 2041 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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