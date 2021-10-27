.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс Мосбиржи начнет торги в среду, скорее всего, снижением на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в сентябре в России ускорился до 6,8%
В сентябре рост промпроизводства в РФ ускорился до 6,8% после 4,6% в августе, сообщил Росстат. По отношению к сентябрю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 3,2%. Данные оказались значительно лучше ожиданий экономистов
 
В РФ могут упростить уплату НДС при экспорте и импорте услуг
Минфин РФ предложил упростить уплату налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте и импорте услуг. Инициатива вошла в проект Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2022-2024 гг., пишут "Ведомости". Сейчас...
 
Правительство расширит список отраслей для получения финпомощи
Правительство решило расширить список отраслей, которые могут претендовать на кредитную поддержку по антикризисной программе ФОТ 3.0. Об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов объявил вчера на встрече с представителями МСП, пишут...
 
Углеродоемкость экономики РФ к 2050 году снизится в 6 раз - целевой сценарий энергостратегии
Минэкономразвития внесло в правительство согласованный с ведомствами проект стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года, целевой сценарий стратегии предусматривает достижение РФ углеродной нейтральности в перспективе к 2060 году, сообщил...
 
27 октября 2021 года 09:44

Индекс Мосбиржи начнет торги в среду, скорее всего, снижением на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду, скорее всего, со снижения в пределах 0,1-0,4%, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4220-4230 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4210, 4200 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4250, 4260 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее падение стоимости нефтяных фьючерсов. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способна оказать публикация сентябрьской статистики по изменению объемов заказов на товары длительного пользования в США (15:30 МСК). Кроме того, позднее выйдут еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 октября 2021 года 19:27
Рубль вечером продолжает активно снижаться к доллару и евро вслед за дешевеющей нефтью
Москва. 27 октября. Доллар и евро уверенно повышаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль активно корректируется вниз к бивалютной корзине после роста в предыдущие дни вслед за дешевеющей нефтью и на фоне уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам.    читать дальше
.
27 октября 2021 года 19:23
Рынок акций РФ в среду снизился вслед за нефтью и металлами, индекс РТС не удержал 1900п из-за ослабления рубля
Москва. 27 октября. Рынок акций РФ в среду снизился на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры на новостях из Китая, а также из-за просевших сырьевых цен (нефть Brent откатилась ниже $85 за баррель, подешевели металлы). Индекс РТС упал ниже 1900 пунктов во главе с бумагами "Русала".    читать дальше
.
27 октября 2021 года 19:08
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 28 октября в фокусе будет макростатистика и корпоративные события: - уровень безработицы Германии в октябре (10:55 МСК); - заседание ЕЦБ...    читать дальше
.
27 октября 2021 года 19:08
Цены евробондов РФ в среду умеренно подросли благодаря позитивной динамике "длинных" UST
Москва. 27 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно подросли благодаря позитивной ценовой динамике "длинных" выпусков базовых активов - US Treasuries. Исключение составили лишь самые "короткие" по дюрации евробонды РФ, цены которых остались вблизи уровней закрытия предыдущего дня. При этом суверенные спреды к доходности американских казначейских обязательств практически не изменились.    читать дальше
.
27 октября 2021 года 19:00
"Финам" рекомендует покупать акции Global X China Biotech ETF с целью HKD 139,28
"Финам" рекомендует покупать акции Global X China Biotech ETF с целевой ценой HKD 139,28 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 23,8%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Индексный фонд с привязкой к биотехнологическому сектору Китая в прошлом году...    читать дальше
.
27 октября 2021 года 18:42
ПСБ рекомендует покупать акции Яндекса с целью 6815 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции "Яндекса" и повышает целевую цену до 6815 руб. за штуку, отмечается в комментарии банка. "Яндекс" опубликовал финансовые результаты за III квартал 2021г выше ожидаемых по выручке и EBITDA. Выручка выросла на 55% г/г, до 91,2 млрд рублей, а EBITDA...    читать дальше
.
27 октября 2021 года 18:23
"Финам" рекомендует покупать акции Visa с целью $282,7
"Финам" рекомендует покупать акции Visa Inc. с целевой ценой $282,7 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 22% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Visa, оператор крупнейшей международной платежной системы, представил хорошую...    читать дальше
.
27 октября 2021 года 18:01
"Инвестиционный банк Синара" позитивно оценивает перспективы акций Alphabet
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" позитивно оценивают перспективы цены акций Alphabet Inc., сообщается в обзоре. "Компания Alphabet опубликовала во вторник очень хорошие финансовые результаты за 3К21- на наш взгляд, благодаря тому, что пандемия ускорила рост рекламного бизнеса компании...    читать дальше
.
27 октября 2021 года 17:28
Возможен рост цены акций Microsoft на 20-27% на горизонте до года - BCS Express
Возможен рост котировок акций Microsoft Corp. на 20-27% от текущих уровней на горизонте до года, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "Компания Microsoft отчиталась по первому финансовому кварталу (год начинается с июля) значительно лучше ожиданий. Слабыми оказались только продажи ПК и...    читать дальше
.
27 октября 2021 года 17:11
Значительного потенциала роста цены акций Microsoft в настоящее время нет - "Инвестиционный банк Синара"
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Microsoft Corp. и не видят значительного потенциала роста стоимости бумаг эмитента в настоящее время, сообщается в обзоре. "Microsoft представила сильные финансовые результаты за финансовый 1К22. Компания...    читать дальше
.
27 октября 2021 года 16:57
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг РусАла
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг "РусАла" с прогнозной ценой на уровне 86,8 рубля за штуку на фоне долгосрочного позитивного взгляда на эмитента, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Русал" представил слабые операционные результаты за третий квартал 2021...    читать дальше
.
27 октября 2021 года 16:40
"Атон" сохраняет рейтинг "нейтрально" для акций НОВАТЭКа
"Атон" сохраняет рейтинг "нейтрально" для акций "НОВАТЭКа", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Финансовые результаты "НОВАТЭКа" в целом соответствуют нашим оценкам и консенсус-прогнозам, их положительная динамика обусловлена улучшением макроэкономической конъюнктуры и повышением...    читать дальше
.
27 октября 2021 года 16:12
BCS Express рекомендует покупать акции Activision Blizzard с прогнозной ценой $99
Аналитики BCS Express рекомендуют покупать акции Activision Blizzard с прогнозной ценой на уровне $99 за штуку на горизонте года, исходя из прогноза инвестиционной компанией операционных показателей эмитента, сообщается в комментарии. "Основным драйвером роста выручки компании в предыдущие годы...    читать дальше
.
27 октября 2021 года 15:55
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций НОВАТЭКа
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "держать" для акций "НОВАТЭКа" с прогнозной ценой на уровне 1858,8 руб., что предполагает потенциал роста 3,3% от текущего уровня, сообщается в комментарии. "НОВАТЭК" в среду отчитался по МСФО за третий квартал 2021 года. На наш взгляд, отчётность...    читать дальше
.
27 октября 2021 года 15:45
Рубль днем активно корректируется вниз к доллару и евро вслед за дешевеющей нефтью
Москва. 27 октября. Доллар и евро уверенно повышаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль активно корректируется вниз к бивалютной корзине после роста в предыдущие дни вслед за дешевеющей нефтью и на фоне уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам.    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.