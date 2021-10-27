Индекс Мосбиржи начнет торги в среду, скорее всего, снижением на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду, скорее всего, со снижения в пределах 0,1-0,4%, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4220-4230 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4210, 4200 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4250, 4260 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее падение стоимости нефтяных фьючерсов. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способна оказать публикация сентябрьской статистики по изменению объемов заказов на товары длительного пользования в США (15:30 МСК). Кроме того, позднее выйдут еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.