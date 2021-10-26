Рубль вечером сократил темпы роста к доллару и евро в рамках фиксации прибыли после обновления многомесячных максимумов

Москва. 26 октября. Доллар и евро отыграли часть потерь первой половины дня, но продолжают дешеветь на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине менее заметными темпами в условиях начала фиксации прибыли игроками после обновления многомесячных максимумов в обеих парах, связанного с повышением Банком России ключевой ставки сильнее прогнозов.

Курс доллара США составил 69,65 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 6,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,73 руб./EUR1, подешевев на 17,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 11,2 копейки - до 74,63 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько сократил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах на фоне начавшейся фиксации прибыли после обновления многомесячных максимумов. Ранее во вторник рубль активно укреплялся, продолжая отыгрывать неожиданное решение Банка России повысить ключевую ставку сразу на 75 б.п. - до 7,50% - на фоне разгона инфляции. Регулятор в прошлую пятницу выбрал нестандартный шаг, возможность которого не исключали лишь единицы аналитиков.

Кроме того, определенную поддержку рублю оказывал остаточный спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под последние налоговые выплаты октября (в понедельник, 25 октября, в бюджет были перечислены НДС, НДПИ и акцизы, в четверг, 30 октября, должен быть уплачен налог на прибыль), а также высокие цены на нефть.

Трейдеры при этом продолжают внимательно следить за статистическими данными из США и ЕС, чтобы получить более ясное представление о восстановлении экономик и возможных сроках изменения денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС).

Индекс потребительского доверия в США в октябре неожиданно вырос до 113,8 пункта, сообщила во вторник исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В сентябре значение индекса составило 109,3 пункта. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 108,3 пункта с сентябрьского уровня, свидетельствуют данные Trading Economics.

Продажи новых домов в США в сентябре взлетели на 14% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 800 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это максимальный уровень за последние полгода.

Согласно пересмотренным данным, в августе было реализовано 702 тыс. домов (снижение на 1,4% за месяц), тогда как ранее был назван показатель в 740 тыс. (повышение на 1,5%).

Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж в прошлом месяце на 2,7% с объявленного ранее августовского уровня - до 760 тыс., свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

Министр финансов США Джанет Йеллен не ждет, что инфляция в стране вернется к нормальному уровню раньше второго полугодия следующего года. Но это не означает, что власти страны теряют контроль над инфляцией, отметила она, выступая в понедельник на CNN. По ее мнению, всплеск роста потребительских цен будет временным. "Американцы давно не видели такой инфляции, как сейчас. Но когда мы вернемся к нормальной жизни, можно ожидать, что это закончится", - сказала Йеллен.

По ее словам, ускорение темпов роста цен - это не столько проблема политики, сколько вопрос внешних факторов - пандемии и перебоев в цепочках поставок.

Между тем, Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) во вторник вновь предоставил банкам 200 млрд юаней ($31,34 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Процентная ставка по 7-дневным операциям составила 2,2% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ. Эти шаги направлены на то, чтобы поддержать достаточную ликвидность в финсистеме во время периода налоговых платежей и выпуска гособлигаций.

Доля вложений нерезидентов в общем объеме рынка ОФЗ в сентябре выросла до 21,6% с 21,4%, говорится в опубликованном во вторник на сайте ЦБ РФ "Обзоре рисков финансовых рынков".

Объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, в сентябре увеличился на 79 млрд рублей (+2,4%) - до 3,383 трлн рублей, что является историческим максимумом. Объем рынка ОФЗ на 1 октября 2021 года составлял 15,633 трлн рублей, он вырос за месяц на 187 млрд рублей (1,2%).

Цены на нефть продолжают умеренно расти в ходе вечерних торгов во вторник, поддерживаемые общей ситуацией на рынке, при которой активно растущий спрос полностью не обеспечивается предложением.

Трейдеры ждут данных о запасах энергоносителей в США. Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране в среду. Официальным данным будут предшествовать данные Американского института нефти (API).

Аналитики в среднем ожидают сокращения запасов нефти в США по итогам недели, закончившейся 22 октября, на 100 тыс. баррелей, свидетельствуют данные S&P Global Platts. Они также прогнозируют, что коммерческие запасы бензина уменьшились на 2,7 млн баррелей, а запасы дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 0,48% - до $86,4 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повышаются на 1,18% - до $84,75 за баррель.

В то же время рынок следит за заявлениями представителей стран участниц ОПЕК+. Вице-премьер РФ Александр Новак сказал в понедельник, что он ожидает сохранения решения ОПЕК+ об увеличении добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки в ноябре на очередной ежемесячной встрече, которая пройдет на следующей неделе.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев, во вторник курс пары "доллар-рубль" обновил очередные минимумы с конца июня прошлого года, опускаясь в моменте к отметке в 69,2 руб./$1, даже при том, что день прошел без значимых для рубля событий. "Динамику рубля сейчас определяет, скорее, позитив после повышения ключевой ставки ЦБ РФ и высокие цены на нефть. Впрочем, фьючерсы на Brent сегодня не показывали особого роста - инвесторы находятся в ожидании новостей по иранской ядерной сделке и традиционных недельных данных по запасам в США. Поддержку рублю оказывает и фактор налогового периода - в четверг уплачивается налог на прибыль, и, вероятно, сегодняшнее сильное укрепление рубля было связано с продажей валюты компаниями-экспортерами. На фоне налогового периода курс пары "доллар-рубль" может оставаться на пониженных уровнях в ближайшие дни, впрочем, мы не ждем дальнейшего существенного укрепления рубля. Инвесторы могут проявить осторожность в преддверии важных событий - на следующей неделе состоится заседание ФРС и встреча ОПЕК+. Мы ожидаем, что в среду курс пары "доллар-рубль" будет находиться в диапазоне 69,25-70,25 руб./$1", - подчеркнул Григорьев.

"Рубль является бенефициаром высоких процентных ставок и сложившейся на рынках энергоносителей конъюнктуры. К тому же активная фаза октябрьского налогового периода в РФ также оказывает российской валюте поддержку. Накануне в бюджет компании платили НДПИ, а четверг - последний день для перечисления налога на прибыль. Затем налоговый период завершится, и рубль уже не будет ощущать локальной поддержки со стороны повышенного спроса экспортеров на рублевую ликвидность. Между тем есть ряд признаков, указывающих на то, что дальнейшее укрепление рубля не будет столь безапелляционным, как это было в недавние торговые сессии. Технически рубль выглядит перекупленным, при этом вмененная волатильность пары "доллар-рубль" возобновила рост, что мешает carry trade. Показатель Risk Reversal для пары "доллар-рубль", который отражает разницу в ценах опционов Call и Put, также развернулся вверх. Некоторые игроки видят текущие уровни привлекательными для возобновления длинных позиций по доллару против рубля. Через неделю нисходящему тренду в паре "доллар-рубль" исполнится ровно год. Динамика сохраняется, но на текущих уровнях соотношение риска и потенциала укрепления российской валюты указывает на то, что для покупок рубля нужно дождаться коррекции в область 72,5-73 руб./$1", - отмечает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 27 октября на 58,19 копейки, до 69,5526 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,0399 рубля, до 80,7019 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 57,16 копейки по отношению к понедельнику и составил 69,462 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 52,12 копейки и составил 69,4734 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 931,954 млн, из которых $1 млрд 14,647 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 917,307 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 90,18 копейки, до 80,6503 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 70,58 копейки и составил 80,6692 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR816,249 млн, из которых EUR254,552 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR561,697 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 26 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 820 млрд рублей (при лимите 820 млрд рублей и спросе 1 трлн 250,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,41% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 19 октября, банки разместили 508,3 млрд рублей (при лимите 890 млрд рублей и спросе 508,3 млрд рублей) в среднем по ставке 6,7% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного поднялись во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,64% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 5 б.п. - до 7,76% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 8 б.п. - до 8,01% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 11 б.п. - до 8,44% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 9 б.п. - до 8,63% годовых.