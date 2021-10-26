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26 октября 2021 года 19:29

Рынок акций РФ во вторник просел по индексам из-за выборочной фиксации прибыли игроками

Москва. 26 октября. Рынок акций РФ во вторник просел по индексам из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне смешанных внешних сигналов - подешевели металлы и природный газ, но подросли вечером нефть (Brent превысила $86 за баррель) и индексы акций в США на сильных квартальных отчетах и макростатистике.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4235,87 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1916,29 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали смешанную динамику в пределах 3,6%.

Доллар просел до 69,63 рубля (-0,09 рубля).

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3,6%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (-3,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,8%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Московской Биржи" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

Производство Polymetal в III квартале 2021 года снизилось на 8% год к году, до 437 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания. Таким образом, поясняет Polymetal, производство вернулось к нормализованному уровню после рекордных показателей, достигнутых в III квартале 2020 года.

Снизились GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-0,8%), хотя с утра расписки росли на фоне публикации квартального отчета: чистая прибыль в III квартале по IAS 17 выросла на 14,2% по сравнению с прошлогодним показателем, до 13,647 млрд рублей. Результат оказался выше консенсус-прогноза (12,731 млрд рублей).

X5 Retail подтвердила планы выплатить дивиденды в размере 50 млрд рублей за 2021 год. "Х5 подтверждает свое намерение выплатить дивиденды в размере 50 млрд руб. по итогам года", - заявил главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман (его слова приводятся в сообщении).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,3% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, мировые рынки акций остаются устойчивыми в ожидании активной недели в корпоративном секторе, хотя инфляционные опасения и рост случаев COVID-19 по всему миру сдерживают их рост.

Во вторник рынок акций РФ сохранял попытки роста, так как рынки emerging markets в целом позитивно реагируют на оптимизм на Wall Street, вызванный сильными финансовыми отчетностями корпоративного сектора. Тем не менее вопросы инфляции и рост случаев COVID-19 в мире никуда не исчезли и продолжают формировать новостной фон.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, большую часть дня нефть и металлы снижались, источником тревог вновь служит строительный сектор Китая, где застройщики зачастили с просрочками платежей по долговым обязательствам. В Европе инвесторы предпочли сосредоточиться на позитивной отчетности компаний, но для российских экспортеров китайский фактор имеет более весомое значение.

На рынке нефтяных фьючерсов присутствует довольно жесткая структура бэквордации, которую часто считают отражением дефицита текущих поставок. Декабрьский фьючерс на Brent сейчас почти на $2,8 дороже мартовского, а также на $5,2 дороже июньского. Разница с декабрьским контрактом в 2022 году возрастает уже до $9,4. Во вторник и среду выйдут отчеты по запасам в США, и нельзя исключать еще одну волну роста, если на терминале в Кушинге продолжится сокращение. Опрос Reuters показал, что на рынке ожидают роста запасов нефти на 1,7 млн баррелей, но также очередного снижения запасов нефтепродуктов.

В США индексы обновляют максимумы, основное внимание инвесторов сосредоточено на отчетах компаний. Лучше ожиданий отчитались компании Facebook, General Electric, United Parcel Service (SPB: UPS), после завершения регулярной сессии в США отчитаются Microsoft и Alphabet, отмечает Кочетков.

Как отмечает аналитик SberCIB Михаил Шейбе, нефть стабилизировалась в ожидании переговоров в среду Ирана и ЕС по ядерной сделке. Переговоры нацелены на смягчение санкций против Ирана (в том числе касающихся экспорта нефти) в обмен на ограничения в ядерной программе страны. Замминистра иностранных дел Ирана сообщил, что встретится со своим коллегой из ЕС, и призвал других участников переговорного процесса "осудить" санкционный режим США, в то время как Тегеран "полон решимости начать переговоры", которые позволят снять санкции.

Как известно, признаки возможной отмены санкций США в отношении экспорта иранской нефти всегда считались фактором, который может остановить рост нефтяных котировок. В хранилищах находится 80-90 млн баррелей иранской нефти и конденсата, которые могут быстро поступить на рынок. Кроме того, объем незадействованных нефтедобывающих мощностей в Иране достигает 1,2 млн б/с, и эта добыча может быть восстановлена в течение 6-8 месяцев после отмены санкций. В настоящее время объемы поставок иранской нефти не превышают 0,4-0,5 млн б/с.

Ускорение инфляции негативно сказывается на настрое потребителей и их планах по приобретению автомобилей, домов и крупной бытовой техники. Данные API, которые выйдут поздно вечером, могут оказать поддержку ценам на нефть утром в среду, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу сессии отступили от максимумов дня, а долларовый индикатор после обновления очередного пика с 2011 года 1933 пункта вышел в символический "минус". Рублевый индекс МосБиржи пока не получает значимых драйверов для повышения, но в то же время находится выше поддержки 4210 пунктов.

На мировых фондовых биржах во вторник преобладали оптимистичные настроения, которые, однако, не сильно помогли российским активам. Риски приостановки ралли нефтяных котировок и их перехода к более весомой коррекции наряду с близостью локальных максимумов на других биржах сдерживали акции и рубль от дальнейшего повышения. Середина недели отметится публикацией данных по промышленному сектору Китая, а также динамике заказов на товары длительного пользования в США и очередного блока квартальных отчетностей. Российские активы без веских позитивных драйверов могут подвергнуться дальнейшей фиксации прибыли. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 4190-4300 пунктов, считает аналитик.

Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,8-1%) и США (индекс S&P 500 поднялся на 0,6%, выше 4590 пунктов - новый максимум).

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) во вторник предоставил банкам 200 млрд юаней ($31,34 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Процентная ставка по 7-дневным операциям составила 2,2% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ. Эти шаги направлены на то, чтобы поддержать достаточную ликвидность в финсистеме во время периода налоговых платежей и выпуска гособлигаций.

В США во вторник вышла статистика, оказавшаяся лучше ожиданий. Индекс потребительского доверия Conference Board в октябре вырос до 113,8 пункта, при прогнозах снижения до 108,3 пункта с сентябрьских 109,3 пункта. Продажи новостроек в США в сентябре подскочили на 14% - до максимальных за полгода 800 тыс., тогда как аналитики ожидали роста до 760 тыс.

На нефтяном рынке вечером цены вновь пытаются расти, Brent превысила рубеж $86 за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $86,38 баррель (+0,5% и +0,5% накануне), декабрьская цена WTI - $84,61 за баррель (+1% и без изменений в понедельник).

Откату цен на нефть в понедельник вечером способствовали сообщения о том, что представители Ирана и Евросоюза проведут переговоры в Брюсселе в среду, а также заявление вице-премьера РФ Александра Новака о том, что министрам стран ОПЕК+ на ежемесячной встрече, назначенной на 4 ноября, следует сохранить ранее принятое решение по наращиванию нефтедобычи. Эксперты, однако, предупреждают, что баланс спроса и предложения на нефтяном рынке по-прежнему говорит в пользу дальнейшего роста цен.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели бумаги ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-8,4%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (-6,9%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-4%), "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-3,5%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,8%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,8%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,7%), "Ренессанс Страхование" (MOEX: RENI) (-2,6%).

Лидерами роста выступили акции "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+15,7%), "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+12,9%), "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+9,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+9,9%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+9,9%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+8,2%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+7,7%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+6,4%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+6,3% и +9,9% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 92,92 млрд рублей (из них 17,13 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 14,37 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,03 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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