Цены "длинных" евробондов РФ во вторник умеренно подросли, изменения цен остальных бумаг оказались незначительными

Москва. 26 октября. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно подросли вслед за позитивной динамикой долгосрочных американских казначейских обязательств (US Treasuries), изменения же цен остальных бумаг были незначительными. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились по итогам дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 3,5 базисного пункта по отношению к закрытию 25 октября и составила 115,965% от номинала, что соответствует доходности 1,51% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 6 базисных пунктов относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 104,685% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта - до 0,645% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился за день всего на 1 пункт и составил 86,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 22 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 135,29% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта - до 3,54% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 14 базисных пунктов, до 129,35% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,585% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели всего на 1 базисный пункт, до 112,265% от номинала (доходность не изменилась и составила 1,94% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 107,48% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта, до 0,86% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 14 базисных пунктов, подорожав до 126,67% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,64% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене всего на 2 базисных пункта, до 110,88% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта - до 2,19% годовых).

"Сегодня большинство выпусков российских еврооблигаций продемонстрировало умеренный ценовой рост, несмотря на то, что в среде аналитиков все чаще и чаще звучат заявления относительно возможного скорого обвала мировых долговых рынков на фоне неизбежного ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками для борьбы с инфляцией. Можно сказать, что сейчас ситуация на рынках напоминает детский конкурс, который заключается в том, что пока играет музыка, все продолжают бегать вокруг стульев, но выключить музыку может лишь основной мировой регулятор - ФРС. И пока прямых заявлений Федрезерва о сроках начала сворачивания стимулирующих программ и повышения процентных ставок не будет, все, скорее всего, и дальше будет продолжаться в этом же духе, то есть умеренный позитив и спрос глобальных инвесторов на рисковые активы будет сохраняться. На следующей неделе ситуация в той или иной степени может проясниться, в частности, все внимание участников рынка будет приковано к двухдневному заседанию ФРС США, а также ежемесячной статистике по занятости в американской экономике", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.