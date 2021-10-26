Рубль может укрепиться до 67 руб./$1 к концу года - ITI Capital

Рубль может укрепиться до 67 руб./$1 к концу года, если дефицит энергоносителей продолжит расти, говорится в комментарии ITI Capital.

На взгляд аналитиков инвесткомпании, у инвесторов на мировых рынках возвращается интерес к рублю, это следует из отчётности ведущих глобальных банков, которые видят хорошие возможности сделок керри-трейд с российской валютой и ждут дальнейшего удорожания сырья.

Рубль за последнюю неделю вырос более чем на 2% к доллару, в два раза обогнав азиатские валюты, которые также значительно укрепились. По мнению экспертов, поддержку рублю оказал целый ряд факторов: неожиданное резкое повышение ключевой ставки ЦБ России, на 75 б.п., значительные налоговые выплаты в октябре (фактические и оставшиеся), промежуточные дивидендные выплаты за 2021г в объеме 338 млрд руб., для чего компаниям в частности пришлось продать валюту примерно на $1,4 млрд.

"Глобальный драйвер рубля - повышение цен на нефть и газ в преддверии зимнего отопительного сезона, возможно удорожание нефти до $90+/барр., - отмечают стратеги ITI Capital. - Повышение стоимости углеводородов увеличит приток валюты в виде экспортной выручки, особенно в случае газа, поскольку стерилизация экспортной выручки Минфином в рамках бюджетного правила при этом значительно меньше, чем в случае нефти - порядка 30% по сравнению с 80%. Поэтому к концу года вероятно укрепление RUB/USD до 67 руб./$1, если дефицит энергоносителей продолжит расти. С начала ноября как правило спрос на валюту повышается, поэтому возможно несущественное ослабление рубля. В целом рубль должен укрепляться, в частности на фоне дальнейшего ослабления доллара к мировым валютам".

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