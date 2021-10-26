Снижение цены бумаг Polymetal носит коррекционный характер - "Велес Капитал"

Текущее снижение котировок бумаг Polymetal носит коррекционный характер, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Polymetal во вторник отчитался о сокращении производства в третьем квартале 2021 года на 8% г/г, обеспеченного в том числе высокой базой сравнения 2020 года, констатирует эксперт. Выручка в третьем квартале упала на 7% г/г в связи с динамикой цен на золото и серебро, при этом компания подтвердила производственный план на текущий год в объеме 1500 тысяч унций золотого эквивалента.

Polymetal проведет "День инвестора и аналитика" 8 ноября, на котором более подробно озвучит свои среднесрочные перспективы. Краткосрочно отчетность была воспринята негативно, так как не содержала веских драйверов для покупок в условиях консолидации цен на золото ниже максимума предыдущей недели в $1815 за тройскую унцию, отмечает Кожухова.

"С технической точки зрения бумаги Polymetal отступили от краткосрочного сопротивления 1400 руб. (верхняя полоса Боллинджера дневного графика) и могут взять курс на поддержку 1290 руб. (средняя полоса Боллинлджера). Закрепление ниже последней станет сигналом в пользу смены краткосрочного тренда и укажет на риски развития падения и обновления недавних минимумов. Пока же можно говорить о коррекционном характере снижения при попытках вернуться к среднесрочному повышению, которые можно будет считать успешными при закреплении выше 1485 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика) с перспективой возвращения как минимум в район июльских пиков 1670 руб. До падения ниже 1290 руб. имеет смысл держать "лонги" или частично фиксировать прибыль", - указывает аналитик инвесткомпании.

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