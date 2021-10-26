Долгосрочная перспектива цены акций Coupa Software умеренно позитивна - BCS Express

Долгосрочная перспектива котировок акций Coupa Software выглядит умеренно позитивно, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"С технической стороны котировки акций Coupa находятся в боковике очень долго, и пока нет сигналов к выходу из него - это дает возможность для краткосрочных спекуляций. Акции Coupa оцениваются как рискованные и высоко спекулятивные, поэтому подойдут не каждому инвестору, а лишь тем, кто готов видеть сильные просадки, - пишет аналитик инвесткомпании. - Долгосрочная перспектива выглядит умеренно позитивно. Пандемия и текущие проблемы в поставках подчеркнули важность сокращения расходов и оптимизации логистики. Фактически Coupa является единственным игроком на рынке BSM со множеством функций и возможностей для клиентов. В будущем дела у компании могут пойти лучше, особенно при появлении сигналов к сокращению убытков и выходу на траекторию прибыльности. Это, вероятно, произойдет еще не скоро. Но даже без прибыли данная компания может быть интересна для инвестиций".

Coupa Software - глобальная технологическая платформа, которая разрабатывает программное обеспечение для управления расходами бизнеса (BSM).

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