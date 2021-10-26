Ставка ЦБР может быть повышена до 8% на горизонте до конца 2021г - ITI Capital

Ключевая ставка Банка России может быть повышена до 8% на горизонте до конца текущего года, считают аналитики ITI Capital.

"Резкое ужесточение риторики и признание того факта, что вновь находимся вне зоны "тонкой настройки", стало, на наш взгляд, наиболее важным итогом прошедшего заседания ЦБ РФ. Мы, как и большинство участников рынка, не ожидали столь значительного изменения тональности заявлений ЦБ, что вынуждает нас вносить изменения в базовый прогноз. Сейчас довольно сложно делать выводы относительно величины ключевой ставки на пике цикла и сроков его достижения (пока исходя из текущего диапазона среднего значения, она не должна превысить 8,5%). Очевидно, что выходящая статистика по инфляции останется наиболее важным фактором при принятии решений по монетарной политике. С высокой вероятностью мы ожидаем, что во время декабрьского заседания (намечено на 17.12.2021) стоимость кредитования в России вновь повысится. Наш обновленный базовый прогноз предполагает значение ключевой ставки на конец текущего года на уровне 8%", - пишут эксперты.

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