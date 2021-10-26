Рубль днем укрепляется к доллару и евро в условиях ужесточения ДКП ЦБ РФ и растущей нефти

Москва. 26 октября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, рубль продолжает укрепляться к бивалютной корзине после пятничного повышения Банком России ключевой ставки сильнее прогнозов и в условиях дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 69,43 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 28,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,67 руб./EUR1, подешевев на 23,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 26 копеек - до 74,49 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 27 октября на 58,19 копейки, до 69,5526 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,0399 рубля, до 80,7019 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах, продолжая отыгрывать неожиданное решение Банка России повысить ключевую ставку сразу на 75 б.п. - до 7,50% - на фоне разгона инфляции. Регулятор выбрал нестандартный шаг, возможность которого не исключали лишь единицы аналитиков.

Кроме того, определенную поддержку рублю оказывает остаточный спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под последние налоговые выплаты октября (в понедельник, 25 октября, в бюджет были перечислены НДС, НДПИ и акцизы, в четверг, 30 октября, должен быть уплачен налог на прибыль), а также высокие цены на нефть.

Трейдеры при этом внимательно следят за статистическими данными из США и ЕС, чтобы получить более ясное представление о восстановлении экономик и возможных сроках изменения денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС).

Министр финансов США Джанет Йеллен не ждет, что инфляция в стране вернется к нормальному уровню раньше второго полугодия следующего года. Но это не означает, что власти страны теряют контроль над инфляцией, отметила она, выступая в понедельник на CNN. По ее мнению, всплеск роста потребительских цен будет временным. "Американцы давно не видели такой инфляции, как сейчас. Но когда мы вернемся к нормальной жизни, можно ожидать, что это закончится", - сказала Йеллен.

По ее словам, ускорение темпов роста цен - это не столько проблема политики, сколько вопрос внешних факторов - пандемии и перебоев в цепочках поставок.

Между тем, Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) во вторник вновь предоставил банкам 200 млрд юаней ($31,34 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Процентная ставка по 7-дневным операциям составила 2,2% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ. Эти шаги направлены на то, чтобы поддержать достаточную ликвидность в финсистеме во время периода налоговых платежей и выпуска гособлигаций.

Нефть немного дорожает на торгах во вторник после высоко волатильной сессии накануне, завершившейся резким откатом рынка с внутридневных максимумов.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,65% - до $86,14 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повышаются на 0,42% - до $84,11 за баррель.

Откату цен на нефть в понедельник способствовали сообщения о том, что представители Ирана и Евросоюза проведут переговоры в Брюсселе в среду, а также заявление вице-премьера РФ Александра Новака о том, что министрам стран ОПЕК+ на ежемесячной встрече, назначенной на 4 ноября, следует сохранить ранее принятое решение по наращиванию нефтедобычи, отмечает Bloomberg.

Эксперты, однако, предупреждают, что баланс спроса и предложения на нефтяном рынке по-прежнему говорит в пользу дальнейшего роста цен.

"Значимая поддержка для "россиянина" исходит от экстремально высоких цен на нефть в сочетании с агрессивной политикой Банка России, который дал сигнал о готовности к дальнейшему повышению ставки для борьбы с растущей инфляцией. В этом контексте игроки будут более пристально отслеживать недельные показатели инфляции, и если появятся признаки охлаждения роста цен, рубль поумерит пыл. Теоретически в ближайшие дни пара "доллар-рубль" может пройти уровень 69 руб./$1, особенно если нефть Brent прорвется к многолетнему сопротивлению. Однако разворот уже не за горами - на следующей неделе состоится заседание Федрезерва, который, с большой долей вероятности, объявит о начале сокращения покупок активов. В ответ на такое решение доллар, который сейчас пользуется довольно вялым спросом, может рвануть вверх по всему спектру рынка, в том числе в паре с рублем", - отмечает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Национальную валюту поддерживает спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под последние налоговые выплаты октября. В ближайший месяц высокие нефтяные цены обусловят рост текущего счета платежного баланса РФ и поддержат российскую валюту. Кроме того, вероятное повышение ключевой ставки еще на 25-50 б.п. до конца года повышает привлекательность рублевых ставок относительно долларовых ставок. Из негативных факторов, которые могут ослабить рубль, стоит выделить возможное укрепление доллара по отношению ко всем валютам развивающихся рынков", - говорит аналитик компании "Сбер Управление активами" Александра Овчинникова.

Банк России во вторник, 26 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 820 млрд рублей (при лимите 820 млрд рублей и спросе 1 трлн 250,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,41% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 19 октября, банки разместили 508,3 млрд рублей (при лимите 890 млрд рублей и спросе 508,3 млрд рублей) в среднем по ставке 6,7% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного поднялись во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,64% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 5 б.п. - до 7,76% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 8 б.п. - до 8,01% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 11 б.п. - до 8,44% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 9 б.п. - до 8,63% годовых.