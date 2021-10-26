Цена золота, вероятно, продолжит торги во вторник в диапазоне $1775-1805/унц. - Sber CIB

Котировки золота, вероятно, продолжат торги во вторник в диапазоне $1775-1805 за тройскую унцию, говорится в комментарии Sber CIB.

"Во второй половине дня в США выйдут индекс цен на жилье за август, данные по продажам новых домов за сентябрь, индекс потребительской уверенности за октябрь, а также октябрьский индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда. Ожидания в отношении данных неоднозначны: предполагается, что индекс цен на жилье повысится на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а индекс потребительской уверенности снизится до 108,3 пункта с 109,3 пункта в сентябре. Более негативными для рынка золота могут быть статистика по продажам новых домов (по прогнозам, в сентябре они выросли на 2,5% по сравнению с августом) и индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда (ожидается, что он повысился до 5 пунктов с минус 3 пунктов в предыдущем месяце). Мы полагаем, что во вторник золото продолжит торговаться в пределах $1775-1805 за тройскую унцию", - отмечает аналитик инвестбанка Антон Чернышев.

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