Рубль в 2022г может укрепиться до 65-68 руб./$1 - Банк "Открытие"

Рубль в 2022г может укрепиться до 65-68 руб./$1, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

Эксперт напоминает, что по итогам пятничного заседания Совет директоров Банка России неожиданно для рынка повысил ставку на 75 б.п., до 7,5%, под давлением ускорения инфляции и проинфляционных рисков: роста инфляционных ожиданий, ценовой конъюнктуры на мировых рынках продовольствия, а также сохраняющихся ограничений со стороны предложения. По мнению Петроневича, с большой вероятностью в дальнейшем ключевая ставка может быть повышена до уровня 8%, но возможен вариант и ее роста до 8,25% - 8,5%.

"Рост ключевой ставки приведет к повышенной волатильности национальной валюты в 2022-2023гг, - прогнозирует аналитик банка. - Высокий уровень ставок будет способствовать сохранению притока капитала на денежный рынок и впоследствии на рынок ОФЗ. Вместе с ожидаемым дальнейшим увеличением счета текущих операций из-за сезонных факторов и роста объемов экспорта нефти и газа на фоне сохранения высоких цен на них, приток капитала будет способствовать дальнейшему укреплению рубля относительно большинства валют развитых и развивающихся рынков на горизонте до конца первой половины 2022г. В течение этого периода рубль может укрепиться в моменте до уровней 65-68 рублей к доллару и до уровней 75-78 к евро".

Основная волна укрепления рубля, на взгляд стратега, может прийтись на период конца 2021г - начала 2022г. При этом в настоящий момент курс рубля выглядит перекупленным - к факторам высоких цен на нефть и ставок добавляется действие периода налоговых платежей и уход из заголовков новостей возможного введения санкций на операции с ОФЗ на вторичном рынке. К концу 2021г Петроневич ожидает укрепления рубля до 69-70 руб./$1 и до 79-81 руб./EUR1, однако неопределенность сроков волны укрепления рубля сохраняется.

"Более значительная доля нерезидентов на рынке российского госдолга станет причиной для большей чувствительности рубля к геополитическим шокам, а также может привести к заметной коррекции во второй половине 2022-2023г. В этот период дисбалансы на мировых рынках должны исчезнуть, а цикл ужесточения монетарной политики в США наложится на цикл снижения ключевой ставки в России", - полагает аналитик банка.

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