"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 5945 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 5945 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: 5260 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что IT-гигант постоянно расширяет список онлайн-сервисов, привлекая все большее количество новых клиентов из разных сегментов. 27 октября компания продемонстрирует финансовые показатели за III квартал 2021г.

"С технической точки зрения бумага движется в рамках растущего тренда. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 5945 рублей. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 5260 рублей риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,8", - указывают эксперты "Финама".

"Яндекс" - крупнейшая российская IT-компания. В список ее сервисов входят поисковая система, сервис такси, доставка еды, онлайн-кинотеатр, облачное хранилище и многое другое.

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