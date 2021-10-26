Акции Vale привлекательны для покупки - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции крупнейшей бразильской горнодобывающей компании Vale привлекательны для покупки на текущих уровнях, отмечается в аудиоподкасте "ВТБ Мои Инвестиции".

Акции Vale с начала августа потеряли около 30% стоимости, указывают аналитики инвестиционной платформы. Они полагают, что в многом это было обусловлено слабым спросом на сталь с стороны Китая, на который приходится почти 60% всей выручки компании. Наложенные Пекином ограничения на объемы выбросов в преддверии зимней Олимпиады 2022г и, как следствие, значительное снижение объемов выплавки стали, проблемы крупнейшего в КНР застройщика и оператора недвижимости Evergrande и локальное замедление восстановления экономики привели к пересмотру прогнозов цен на железную руду в сторону понижения и масштабным распродажам в бумагах производителей металлургических компаний. Текущая просадка акций Vale произошла на фоне общей распродажи бразильских активов из-за популистских заявлений нынешнего президента.

Аналитики инвестиционной платформы указывают на ряд факторов в пользу акций компании:

- Бумаги торгуются со значительным дисконтом к сопоставимым компаниям - P/E 3,4х и EV/EBITDA на уровне 3,2х на 2022г.

- Сохранение по-прежнему высоких цен на железную руду и ослабление бразильского реала позволят компании увеличить рентабельность и заработать двузначную доходность свободного денежного потока по итогам этого и следующего годов. Прогнозная дивидендная доходность может превысить 20% по итогам 2021г и 10% в 2022г.

- Процесс урбанизации в Китае всё еще не завершен, поэтому инфраструктурный вопрос считается одним из главных в 14-м по счету пятилетнем плане Китая. В следующем году Пекину придется усиленно развивать инфраструктуру, чтобы достичь пятилетних целей, что привет к устойчивому росту спроса на сталь

- Недвижимость является одной из опорных отраслей экономики Китая, на которую приходится более 16% ВВП. Из-за пандемии COVID-19 многие граждане Китая, планирующие учиться или покупать недвижимость за границей, приняли решение остаться в стране. Ежегодно более 20 миллионов человек в Китае вступают в брак и перед ними встает жилищный вопрос. Поэтому, в целом, в долгосрочной перспективе в Китае все еще сохраняются довольно высокий спрос на недвижимость и возможности для роста сектора.

- Согласно консенсус-прогнозу, потенциальная доходность акции на горизонте 12 месяцев может превысить 45%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.