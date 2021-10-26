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Главная / Мнения аналитиков / Индекс S&P 500 проведет торги во вторник, вероятно, в диапазоне 4540-4590п - "Фридом Финанс"
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26 октября 2021 года 13:17
Индекс S&P 500 проведет торги во вторник, вероятно, в диапазоне 4540-4590п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4540-4590 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 накануне в очередной раз обновил исторический максимум. Индикатор MACD сигнализирует о сильных позициях "быков", а RSI приближается к зоне перекупленности. Индекс широкого рынка стремится к верхней границе восходящего канала, однако позитивный импульс постепенно угасает. Это дает основание ожидать краткосрочную коррекцию к ближайшему уровню поддержки в области 50-дневной скользящей средней", - пишут аналитики инвесткомпании. По их оценке, поддержку фондовым площадкам продолжают оказывать новости о том, что демократы на этой неделе готовы согласовать пакет социальных расходов. Кроме того, ожидается голосование по "двухпартийному" плану инфраструктурных реформ объемом $1 трлн. Сектор циклических потребительских товаров оказался в лидерах благодаря росту акций Tesla, рыночная капитализация которой достигла $1 трлн на фоне сильных результатов за квартал и новости о крупнейшем заказе электромобилей компанией Hertz. "Около четверти входящих в S&P 500 компаний отчитались за третий квартал, - отмечают эксперты инвесткомпании. - По данным FactSet, их прибыль превысила ожидания почти на 13,5% против 16,5% и почти 22,5% за два предыдущих отчетных периода текущего года. Однако превышение прогноза по-прежнему значительно опережает средний показатель за пять лет, равный 8,4%. В качестве сдерживающих рост факторов большинство эмитентов указывают сбои в цепочке поставок и удорожание сырья". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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