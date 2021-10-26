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26 октября 2021 года 11:28

Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике фишек из-за приостановки роста нефти

Москва. 26 октября. Рынок акций РФ утром во вторник консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, просевшая нефть (Brent не удержала отметку $86 за баррель) приостановила покупки нефтяных бумаг; подросли расписки Х5 на квартальном отчете.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 4248,04 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1923,38 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,9%.

Доллар просел до 69,58 рубля (-0,13 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,5%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,5% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +0,7% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Подросли GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+0,4%) на фоне публикации квартального отчета: чистая прибыль в III квартале по IAS 17 выросла на 14,2% по сравнению с прошлогодним показателем, до 13,647 млрд рублей. Результат оказался выше консенсус-прогноза (12,731 млрд рублей).

X5 Retail подтвердила планы выплатить дивиденды в размере 50 млрд рублей за 2021 год. "Х5 подтверждает свое намерение выплатить дивиденды в размере 50 млрд руб. по итогам года", - заявил главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман (его слова приводятся в сообщении).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник неоднозначный. Рынки Китая и Гонконга вновь оказались под давлением проблем застройщиков, металлы дешевеют на опасениях падения спроса со стороны строительной отрасли КНР.

Во вторник днем статистики немного, а вечером в США опубликуют индексы цен на жилье. Ожидается, что сводный индекс S&P/CS 20 крупнейших городских образований ускорил рост в августе до 20,1% с 19,9% в июле. Далее в США выйдет индекс потребительского доверия Conference Board, статистика продаж нового жилья. Закроет день отчет API по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Энергетический кризис от Европы до Китая удерживает высокие цены на газ, а также обеспечивает нефть дополнительным спросом. Плюс к этому прогнозы погоды в Европе говорят о наступлении холодов в ноябре, что вряд ли будет способствовать накоплению газа в европейских ПХГ, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром во вторник остается умеренно позитивным: цены на нефть незначительно просели после попыток роста накануне, подрастают индексы в Европе и фьючерсы в США, несмотря на инфляционные опасения.

Китайские индексы просели под давлением бумаг застройщиков. Власти КНР заявили о возможном введении нового налога на недвижимость в некоторых частях страны, что усугубляет опасения в секторе. Нефть Brent отступила от сопротивления $87 за баррель и теперь ближайшей поддержкой выступает уровень $85 за баррель - закрепление ниже может предвещать ускорение нисходящего движения. С фундаментальной точки зрения краткосрочным риском для покупателей выступают возможные позитивные новости с ядерных переговоров Ирана с западными странами. Если сторонам удастся прийти к соглашению, экспорт нефти из исламской республики вырастет.

Рынок акций РФ пока продолжает смотреть вверх и обладает потенциалом краткосрочного повышения, хотя коррекционные настроения в ценах на нефть могут подпортить "бычий" тренд в течение дня. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 4190-4310 пунктов, полагает Кожухова.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, в начале недели нефть росла на фоне высокого спроса и ограниченного предложения. Поддержку оказали заявления вице-премьера РФ Александра Новака о том, что он ожидает сохранения действующей политики ОПЕК+ по итогам встречи на следующей неделе. По его мнению, риски на стороне спроса остаются существенными, поэтому в более высоких темпах увеличения добычи нет необходимости. Аналогичную точку зрения ранее высказывал представитель Саудовской Аравии.

Кроме того, инвестбанк Goldman Sachs сообщил, что прогноз по нефти в $90 за баррель до конца года может быть пересмотрен из-за дополнительного спроса со стороны электрогенерации, где мазут и дизельное топливо замещают сильно подорожавшие газ и уголь. По оценкам банка, переход с газа на нефть может увеличить спрос на 1 млн б/с. Это ощутимо выше оценки ОПЕК, которая предполагала дополнительный спрос на уровне 0,5 млн б/с.

Фьючерсы на Brent в понедельник коснулись уровня 7-летних максимумов, но выше него закрепиться не удалось. При этом сантимент остается "бычьим", поэтому дальнейший рост выглядит весьма вероятным. Драйвером может выступить статистика по запасам нефти в США, публикуемая по средам, если она покажет сохранение тренда на сокращение запасов. После обновления максимума на отметке $86,7 за баррель следующие цели Brent могут лежать в районе $89-90 за баррель, считает Галактионов.

Индексы в США накануне выросли на 0,2-0,9%, при этом Dow (+0,2%) и S&P 500 (+0,5%) завершили сессию на рекордных максимумах. В центре внимания трейдеров остается сезон отчетности американских компаний. На текущий момент о своих результатах отчитались 117 компаний, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом показатели 84% из них превзошли ожидания аналитиков, согласно Refinitiv. Ожидается, что компании, бумаги которых входят в индекс, в третьем квартале суммарно увеличили прибыль примерно на 35%.

Министр финансов США Джанет Йеллен не ждет, что инфляция в стране вернется к нормальному уровню раньше второго полугодия следующего года. Но это не означает, что власти страны теряют контроль над инфляцией, отметила она, выступая на CNN. По ее мнению, всплеск роста потребительских цен будет временным. "Американцы давно не видели такой инфляции, как сейчас. Но когда мы вернемся к нормальной жизни, можно ожидать, что это закончится", - сказала Йеллен. По ее словам, ускорение темпов роста цен - это не столько проблема политики, сколько вопрос внешних факторов - пандемии и перебоев в цепочках поставок.

Во вторник в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40 и DAX растут на 0,4-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) во вторник предоставил банкам 200 млрд юаней ($31,34 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Процентная ставка по 7-дневным операциям составила 2,2% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ. Эти шаги направлены на то, чтобы поддержать достаточную ликвидность в финсистеме во время периода налоговых платежей и выпуска гособлигаций.

Тем временем, на нефтяном рынке во вторник цены умеренно корректируются вниз после высоковолатильной сессии накануне, завершившейся резким откатом рынка с внутридневных максимумов, нефть Brent не удержала рубеж $86 за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $85,64 за баррель (-0,4% и +0,5% накануне), декабрьская цена WTI - $83,33 за баррель (-0,5% и без изменений в понедельник).

Откату цен на нефть в понедельник вечером способствовали сообщения о том, что представители Ирана и Евросоюза проведут переговоры в Брюсселе в среду, а также заявление вице-премьера РФ Александра Новака о том, что министрам стран ОПЕК+ на ежемесячной встрече, назначенной на 4 ноября, следует сохранить ранее принятое решение по наращиванию нефтедобычи. Эксперты, однако, предупреждают, что баланс спроса и предложения на нефтяном рынке по-прежнему говорит в пользу дальнейшего роста цен.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+9,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+9,9%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+9,9%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+6,1%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+5,6%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+4,9% и +15% "префы").

Подешевели бумаги ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-7,2%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (-4,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,67 млрд рублей (из них 2,87 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,05 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,06 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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