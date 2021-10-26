Бумаги Polymetal - одни из наиболее интересных акций золотодобытчиков РФ - BCS Express

Бумаги Polymetal остаются в настоящее время одними из наиболее интересных акций среди российских золотодобытчиков, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Операционные результаты Polymetal за III квартал и 9 месяцев 2021 года можно назвать нейтральными, каких-то неожиданностей не было. Позитивный момент для компании - запуск Нежданинского месторождения. Это четвертый по величине запасов актив в России с потенциалом производства на полной загрузке в районе 180 тысяч унций в год. Его вклад в результаты компании начнет ощущаться в IV квартале, но эффект должен быть пока не столь значительным. Выраженного влияния отчета на динамику акций не ожидается. Бумаги Polymetal остаются одними из наиболее интересных среди российских золотодобытчиков", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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