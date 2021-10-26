ПСБ рекомендует покупать GDR Ленты с прогнозной ценой 280 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать глобальные депозитарные расписки (GDR) "Ленты" с прогнозной ценой на уровне 280 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Лента" показала умеренно позитивные результаты за 9 месяцев по МСФО. Компания уверенно наращивает долю в секторе, обращая особое внимание на мелкоформатные магазины. Темп роста онлайн-сегмента продолжает оставаться одним из самых высоких в отрасли. Прибыль за 9 месяцев снизилась на фоне роста коммерческих расходов, но почти удвоилась в третьем квартале. Также появились данные, что "Лента" может начать платить дивиденды в 2022 году. Полагаем, что компания имеет высокий потенциал органического роста. Рекомендуем покупать бумаги эмитента, целевой уровень - 280 рублей за штуку", - отмечают эксперты банка.

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