Котировки акций НЛМК могут вырасти до 260 руб. в преддверии дивидендной отсечки - "КИТ Финанс Брокер"

Котировки акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) могут достигнуть уровня 260 руб. до дивидендной отсечки, отмечается в обзоре "КИТ Финанс Брокер".

"Выручка компании увеличилась в 3К21 на 10% по сравнению с предыдущим кварталом - до $4,6 млрд несмотря на снижение продаж в III кв. 2021г. Продажи "НЛМК" в свою очередь сократились за счёт снижения производства и падения потребления стали в Европе. В основном за счёт негативной динамики спроса в сегменте автопрома из-за недостатка полупроводников. Несмотря на это, металлург получил рекордную чистую прибыль и FCF на фоне роста цен на сталь", - пишет аналитик Дмитрий Баженов.

Эксперт подчеркивает, что в Китае сокращение производства стали и снижение экспорта оказало поддержку мировым ценам на сталь и одновременно привело к коррекции цен на железную руду. Это позволило "НЛМК" направить рекордные дивиденды за III квартал. Таким образом, совет директоров компании после рекомендовал дивиденды за III кв. 2021г в размере 13,33 руб. Текущая квартальная дивидендная доходность составляет 5,86%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 7 декабря 2021г.

"Мы ждем в IV кв. 2021г более слабые результаты "НЛМК" на фоне роста налоговой нагрузки и укреплении рубля. Ожидаем, что акции будут демонстрировать положительную динамику до дивидендной отсечки, котировки могут вырасти до 260 руб., далее начнётся спад вслед за показателями металлурга", - прогнозирует Баженов.

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