"Инвестиционный банк Синара" подтверждает позитивную оценку акций ММК

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" подтверждают позитивную оценку акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) и их справедливую цену в размере 90 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"ММК" в понедельник опубликовал ожидаемо слабые результаты за 3К21 по МСФО, которые совпали с нашими и рыночными ожиданиями в отношении выручки, EBITDA и чистой прибыли. Также компания объявила дивиденды за 3К21 в размере 2,66 руб. на акцию (дивидендная доходность - 3,9%). В ходе телефонной конференции руководство компании представило позитивный прогноз на 4К21. В целом мы считаем, что рынок уже учел ожидаемо слабые результаты в оценке компании, и они не должны повлиять на котировки бумаг. Подтверждаем наш позитивный взгляд на акции "ММК" и справедливую цену в размере 90 рублей за штуку", - отмечает эксперт банка Дмитрий Смолин.

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