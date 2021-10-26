"Атон" подтверждает рейтинг акций Polymetal на уровне "выше рынка", нейтрально оценивая финансовые результаты компании за 3К21, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Polymetal опубликовал в целом нейтральные результаты. Производство компании в 3К21 составило 437 тыс. унц. в ЗЭ (-8% г/г) на фоне эффекта высокой базы (компания зафиксировала рекордные показатели в 3К20). Выручка упала до $819 млн (-7% г/г) из-за снижения цен на серебро и золото. Чистый долг вырос незначительно - до $1897 млн (против $1827 млн на конец 2К21), поскольку компания выплатила промежуточные дивиденды в $0,2 млрд. Компания сохранила свой прогноз по затратам на 2021г на уровне $750-800/унц. Производство за 9M21 в ЗЭ составляет 77% от прогноза на 2021г в 1,5 млн унц. ЗЭ. Мы подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" по Полиметаллу, который торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2021П 6,6x против 6,8x у крупных золотодобывающих компаний и 8,5x у Полюса", - отмечают аналитики "Атона".

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