Существуют риски ухода рубля выше 70 руб./$1 в ближайшее время - ПСБ

Существуют риски ослабления курса рубля к доллару выше уровня 70 руб./$1 уже в ближайшее время, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Валюты сырьевых экономик продолжают крепнуть на фоне цен на нефть, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются в плюсе на фоне позитивных результатов корпоративной отчетности. Пара доллар/рубль во вторник попробует протестировать отметку 69,5 руб./$1 с возможным стремлением к уровню 69 руб./$1. Однако заметим, что технически рубль выглядит перегретым, что заставляет нас опасаться возможного возращения американской валюты выше отметки 70 руб./$1 уже в ближайшее время", - отмечает эксперт банка.

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