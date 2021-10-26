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Главная / Мнения аналитиков / Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 69,6-70,7 руб./$1 - "Альфа-Капитал"
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26 октября 2021 года 10:15
Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 69,6-70,7 руб./$1 - "Альфа-Капитал"
Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 69,6-70,7 руб./$1 и на уровне 80,7-81,5 руб./EUR1, отмечается в комментарии "Альфа-Капитала". "Рост нефтяных котировок, высокий спрос на рублевую ликвидность компаний-экспортеров для налоговых выплат в бюджет, а также интерес к риску со стороны инвесторов стали факторами нового раунда укрепления рубля, - пишет аналитик Денис Бадьянов. - Кроме того, позитивная динамика поддерживается решением Центрального Банка России по увеличению ключевой ставки до 7,5%. В понедельник курс доллара составил 69,76 руб. (-58,25 коп.), курс евро - 80,98 руб. (-89,0 коп.). Стоимость бивалютной корзины снизилась на 72,09 коп. и составила 74,81 руб. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $86,09 (+0,65%), цена декабрьских контрактов на нефть марки WTI составила $84,11 за баррель (+0,42%). Цены на сырье растут на фоне политической нестабильности в Судане и закрытия Порт-Судана, где скопились нефтеналивные танкеры. Несмотря на то, что страна производит сравнительно немного нефти (порядка 480 тысяч баррелей в сутки), сокращение предложения на мировом рынке стимулирует рост цен на нефть". Эксперт отмечает, что на утренних торгах вторника, 26 октября, курс доллара составил 69,71 руб./$1 (+0,75 коп.), курс евро - 80,88 руб./EUR1 (-2,25 коп.). По мнению Бадьянова, в течение дня рубль может торговаться в диапазоне 69,6-70,7 в паре с долларом и на уровне 80,7-81,5 в паре с европейской валютой. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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