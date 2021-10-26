Возможна стабилизация доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 8,0-8,1% во вторник - ПСБ

Возможна стабилизация доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 8,0-8,1% годовых в течение торговой сессии во вторник, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утром вторника на глобальных рынках наблюдается повышение "аппетита" к риску, который поддерживается сильной корпоративной отчетностью в США. Рост оптимизма на глобальных рынках может оказать поддержку российскому рынку облигаций после сильных продаж за последнюю неделю. Ожидаем во вторник стабилизации доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 8,0-8,1% годовых", - отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.