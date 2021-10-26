Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи во вторник подолжит позитивную динамику

Аналитики отмечают, что во вторник на рынке акций РФ наиболее вероятно продолжение умеренного роста, что в основном обусловлено динамикой котировок нефти.

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи в понедельник отыграл часть потерь конца прошлой недели. Долларовый РТС выглядел еще лучше и смог переписать максимумы за счет поддержки в виде укрепляющегося рубля. На фоне других развивающихся рынков российские активы выглядели сильнее. Индекс "голубых фишек" вырос на 1,5%, в то время как индекс компаний малой и средней капитализации прибавил чуть менее 0,2%. Техническая картина по индексу Мосбиржи по-прежнему оставляет пространство для роста. Успешный ретест наклонной поддержки дает повод рассматривать возможность обновления максимумов. При пробое и фиксации выше 4300 пунктов цели могут сместиться к диапазону 4380-4420 пунктов. Открытие торгов по индексу Мосбиржи во вторник пройдет вблизи или чуть выше уровня закрытия понедельника".

"Велес-Капитал": "В начале основной сессии российские фондовые индексы могут пытаться продолжить повышение благодаря высоким ценам на нефть и сохранению оптимизма на большинстве зарубежных площадок. Рынок продолжает смотреть наверх и обладает потенциалом краткосрочного повышения. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4190-4310 пунктов. Коррекционные настроения в ценах на "черное золото", однако, могут подпортить бычий тренд в течение дня".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным изменением или со сдержанным повышением в пределах 0,3%, в диапазоне 4250-4270 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4240, 4220 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4290, 4300 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи способен отыграть умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Техническая картина по индексу Мосбиржи улучшилась, индикатору удалось вернуться выше верхней границы восходящего канала, который был пробит в начале октября. Теперь бы надо закрепиться над отметкой 4300 пунктов, чтобы пойти к следующей цели, располагающейся примерно на 100 пунктов выше. Но во вторник сделать это не получится - внешний фон с утра не располагает к возобновлению покупок, так что ждем легкой фиксации прибыли по российским акциям в отсутствие поводов для роста".