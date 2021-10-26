26 октября 2021 года 09:50
Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи во вторник подолжит позитивную динамику
Аналитики отмечают, что во вторник на рынке акций РФ наиболее вероятно продолжение умеренного роста, что в основном обусловлено динамикой котировок нефти.
BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи в понедельник отыграл часть потерь конца прошлой недели. Долларовый РТС выглядел еще лучше и смог переписать максимумы за счет поддержки в виде укрепляющегося рубля. На фоне других развивающихся рынков российские активы выглядели сильнее. Индекс "голубых фишек" вырос на 1,5%, в то время как индекс компаний малой и средней капитализации прибавил чуть менее 0,2%. Техническая картина по индексу Мосбиржи по-прежнему оставляет пространство для роста. Успешный ретест наклонной поддержки дает повод рассматривать возможность обновления максимумов. При пробое и фиксации выше 4300 пунктов цели могут сместиться к диапазону 4380-4420 пунктов. Открытие торгов по индексу Мосбиржи во вторник пройдет вблизи или чуть выше уровня закрытия понедельника".
"Велес-Капитал": "В начале основной сессии российские фондовые индексы могут пытаться продолжить повышение благодаря высоким ценам на нефть и сохранению оптимизма на большинстве зарубежных площадок. Рынок продолжает смотреть наверх и обладает потенциалом краткосрочного повышения. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4190-4310 пунктов. Коррекционные настроения в ценах на "черное золото", однако, могут подпортить бычий тренд в течение дня".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным изменением или со сдержанным повышением в пределах 0,3%, в диапазоне 4250-4270 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4240, 4220 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4290, 4300 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи способен отыграть умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Техническая картина по индексу Мосбиржи улучшилась, индикатору удалось вернуться выше верхней границы восходящего канала, который был пробит в начале октября. Теперь бы надо закрепиться над отметкой 4300 пунктов, чтобы пойти к следующей цели, располагающейся примерно на 100 пунктов выше. Но во вторник сделать это не получится - внешний фон с утра не располагает к возобновлению покупок, так что ждем легкой фиксации прибыли по российским акциям в отсутствие поводов для роста".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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26 октября 2021 года 19:40
Москва. 26 октября. Доллар и евро отыграли часть потерь первой половины дня, но продолжают дешеветь на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине менее заметными темпами в условиях начала фиксации прибыли игроками после обновления многомесячных максимумов в обеих парах, связанного с повышением Банком России ключевой ставки сильнее прогнозов. читать дальше
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26 октября 2021 года 19:29
Москва. 26 октября. Рынок акций РФ во вторник просел по индексам из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне смешанных внешних сигналов - подешевели металлы и природный газ, но подросли вечером нефть (Brent превысила $86 за баррель) и индексы акций в США на сильных квартальных отчетах и макростатистике. читать дальше
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26 октября 2021 года 19:02
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На взгляд аналитиков инвесткомпании, у инвесторов на мировых рынках возвращается интерес к рублю, это следует из отчётности ведущих глобальных банков, которые... читать дальше
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26 октября 2021 года 19:00
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26 октября 2021 года 18:19
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"26 октября Polymetal раскрыл операционные показатели за III квартал и 9 месяцев 2021г. Публикация вызвала негативную (на наш взгляд, не вполне... читать дальше
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26 октября 2021 года 17:54
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26 октября 2021 года 17:30
Долгосрочная перспектива котировок акций Coupa Software выглядит умеренно позитивно, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.
"С технической стороны котировки акций Coupa находятся в боковике очень долго, и пока нет сигналов к выходу из него - это дает возможность для краткосрочных спекуляций.... читать дальше
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26 октября 2021 года 17:10
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Eli Lilly and Co. с прогнозной ценой $261,75 за штуку на июль 2022 года, что предполагает потенциал роста 6,8% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.
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26 октября 2021 года 16:51
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26 октября 2021 года 16:33
Ключевая ставка Банка России может быть повышена до 8% на горизонте до конца текущего года, считают аналитики ITI Capital.
"Резкое ужесточение риторики и признание того факта, что вновь находимся вне зоны "тонкой настройки", стало, на наш взгляд, наиболее важным итогом прошедшего заседания ЦБ РФ.... читать дальше
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26 октября 2021 года 16:15
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26 октября 2021 года 15:59
Аналитики BCS Express понизили прогнозную цену акций AT&T Inc. с $38,3 до $35,5 за штуку на горизонте года, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.
Компания AT&T предоставила ежеквартальную финансовую отчетность. Выручка за квартал составила $39,9 млрд... читать дальше
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26 октября 2021 года 15:33
Котировки золота, вероятно, продолжат торги во вторник в диапазоне $1775-1805 за тройскую унцию, говорится в комментарии Sber CIB.
"Во второй половине дня в США выйдут индекс цен на жилье за август, данные по продажам новых домов за сентябрь, индекс потребительской уверенности за октябрь, а также... читать дальше
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