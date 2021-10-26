Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут отчётность X5 Retail Group и Polymetal, саммит АСЕАН и макростатистика в США:

- X5 Retail Group опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021 года;

- Polymetal опубликует квартальные операционные результаты;

- В США выйдут предварительная статистика по товарным запасам нефти, индекс потребительской уверенности и данные по продажам на первичном рынке жилья;

- Во вторник начинается трёхдневный саммит АСЕАН.

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