Вероятна легкая фиксация прибыли на рынке акций РФ во вторник утром - "Алор Брокер"

Вероятна легкая фиксация прибыли на российском рынке акций во вторник утром в связи с отсутствием поводов для роста в текущий момент, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций в понедельник сумел отбить пятничные потери, вызванные во многом эмоциональными распродажами в ответ на жесткую риторику Банка России. Индекс Мосбиржи за основную сессию прибавил почти 1,4% на фоне роста товарных фьючерсов и американского рынка акций. Техническая картина по индексу улучшилась, индикатору удалось вернуться выше верхней границы восходящего канала, который был пробит в начале октября. Теперь бы надо закрепиться над отметкой 4300 пунктов, чтобы пойти к следующей цели, располагающейся примерно на 100 пунктов выше. Но во вторник сделать это не получится - внешний фон с утра не располагает к возобновлению покупок, так что ждем легкой фиксации прибыли по российским акциям в отсутствие поводов для роста", - пишет эксперт инвесткомпании.

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