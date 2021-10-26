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26 октября 2021 года 09:40

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 26 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Основные индексы американского фондового рынка выросли по итогам торгов в понедельник, при этом индикаторы Dow и S&P 500 завершили сессию на рекордных максимумах. В центре внимания трейдеров остается сезон отчетности американских компаний. На текущий момент о своих результатах отчитались 117 компаний, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом показатели 84% из них превзошли ожидания аналитиков, согласно Refinitiv. Ожидается, что компании, бумаги которых входят в индекс, в третьем квартале суммарно увеличили прибыль примерно на 35%.

Министр финансов США Джанет Йеллен не ждет, что инфляция в стране вернется к нормальному уровню раньше второго полугодия следующего года. Но это не означает, что власти страны теряют контроль над инфляцией, отметила она, выступая на CNN. По ее мнению, всплеск роста потребительских цен будет временным. "Американцы давно не видели такой инфляции, как сейчас. Но когда мы вернемся к нормальной жизни, можно ожидать, что это закончится", - сказала Йеллен. По ее словам, ускорение темпов роста цен - это не столько проблема политики, сколько вопрос внешних факторов - пандемии и перебоев в цепочках поставок.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник. Основная часть индикаторов последовала за динамикой американских фондовых индексов, которые завершили сессию в понедельник на рекордных максимумах или около них. В то же время фондовые индексы Китая и Гонконга снижаются. Японский Nikkei 225 набрал по итогам торгов 1,85%. Южнокорейский индикатор Kospi к 8:26 мск поднялся на 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,03%.

Вместе с тем гонконгский индекс Hang Seng к 8:28 мск снизился на 0,33%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,16%. Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) во вторник предоставил банкам 200 млрд юаней ($31,34 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Процентная ставка по 7-дневным операциям составила 2,2% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ. Эти шаги направлены на то, чтобы поддержать достаточную ликвидность в финсистеме во время периода налоговых платежей и выпуска гособлигаций.

В свою очередь нефть не демонстрирует яркой динамики на торгах во вторник утром после высоко волатильной сессии накануне, завершившейся резким откатом рынка с внутридневных максимумов. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК во вторник составила $85,95 за баррель, что всего на 0,05% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 0,5% - до $85,99 за баррель, хотя основную часть сессии торговались выше $86 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $83,64 за баррель, что на 0,14% ниже итогов 25 октября. На закрытие торгов в понедельник стоимость этих контрактов составила $83,76 за баррель, не изменившись по сравнению с предыдущей сессией.

Откату цен на нефть в понедельник вечером способствовали сообщения о том, что представители Ирана и Евросоюза проведут переговоры в Брюсселе в среду, а также заявление вице-премьера РФ Александра Новака о том, что министрам стран ОПЕК+ на ежемесячной встрече, назначенной на 4 ноября, следует сохранить ранее принятое решение по наращиванию нефтедобычи. Эксперты, однако, предупреждают, что баланс спроса и предложения на нефтяном рынке по-прежнему говорит в пользу дальнейшего роста цен.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,771 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,388 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение, отыгрывая пятничное решение Банка России о повышении ключевой ставки на 75 базисных пунктов (до 7,5% годовых).

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 октября снизился на 0,23% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,24 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (23-25 октября) 0,16%, опустившись до 725,48 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Альфа-Банк-002Р-10" (-0,81%), "ГТЛК-001Р-03" (-0,76%) и "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,6%), а в лидерах повышения - облигации "Тинькофф Банк-001P-02R" (+0,09%), "Транснефть-001P-09" (+0,08%) и "ГТЛК-001Р-13" (+0,08%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 62,65% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBRBCI10-5Y-001Р-472R на 626,451 млн рублей и 28,84% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_USAM-7Y-001Р-473R на 288,417 млн рублей. Номинальный объем каждого выпуска - 1 млрд рублей. Срок обращения облигаций серии 472R - 5 лет, серии 473R - 7 лет. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ООО "Феррони" 28 октября начнет размещение облигаций серии БО-П01 со сроком обращения 4 года объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасятся в даты выплат с 30 по 45-й купоны. В октябре "Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Феррони" серии 001Р объемом до 8 млрд рублей. Срок действия программы - 7 лет. Облигации в рамках программы могут размещаться на 7 лет.

ОАО "РЖД" установило ставку 7-го купона облигаций серии 001P-09R на уровне 8,34% годовых. Компания разместила 15-летние облигации объемом 10 млрд рублей в ноябре 2018 года. Ставка 1-2-го купона облигаций установлена на уровне 8% годовых. Остальные купоны плавающие, ставка рассчитывается по формуле: доходность семилетних ОФЗ + 50 базисных пунктов. Ставка текущего купона - 7,46% годовых.

ПАО "Группа компаний "Самолет" (MOEX: SMLT) установило ставку 21-22-го купонов бондов 1-й серии в размере 10,5% годовых. Дебютный выпуск облигаций на 1,5 млрд рублей компания разместила в ноябре 2016 года, ставка текущего купона - 11,3% годовых. Купоны - квартальные.

ООО "Интерлизинг" установило ставку 5-8-го купонов 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 9,9% годовых. Заем был размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей в октябре 2020 года по ставке 8% годовых. Программа бессрочная, максимальный срок обращения облигаций, размещенных в рамках программы, составляет 10 лет.

ООО "О'Кей" (MOEX: OKEY) установило цену приобретения облигаций серии 001Р-02 в рамках оферты на уровне 100,3% номинала. Компания выставила дополнительную оферту по согласованию с владельцами на 26 октября. Период предъявления бумаг к выкупу прошел с 18 по 22 октября 2021 года. Количество приобретаемых бумаг - до 5 млн штук. Выпуск серии 001Р-02 на 5 млрд рублей был размещен в апреле 2019 года по ставке квартального купона 9,35% годовых на 10 лет. По выпуску предусмотрена плановая оферта через 3 года - в апреле 2022 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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