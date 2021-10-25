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25 октября 2021 года 19:46

Рубль вечером не снижает темпы роста к доллару и евро, продолжая отыгрывать пятничное повышение ключевой ставки ЦБ РФ

Москва. 25 октября. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль продолжает уверенно укрепляться к бивалютной корзине после пятничного повышения Банком России ключевой ставки сильнее прогнозов, а также благодаря росту цен на нефть и усиленному спросу на рублевую ликвидность в период последних налоговых выплат октября.

Курс доллара США составил 69,76 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 58,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,98 руб./EUR1, подешевев на 89 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 72,09 копейки - до 74,81 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль не снижает темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах, продолжая отыгрывать неожиданное решение Банка России повысить ключевую ставку сразу на 75 б.п. - до 7,50% на фоне разгона инфляции. Регулятор выбрал нестандартный шаг, до этого лишь единицы аналитиков упоминали возможность повышения ставки на 75 б.п., но скорее, говорили об этом как о гипотетическом варианте.

Кроме того, поддержку рублю продолжает оказывать остаточный спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под последние налоговые выплаты октября (в понедельник, 25 октября, в бюджет должны быть перечислены НДС, НДПИ и акцизы, чуть позднее - налог на прибыль), а также рост цен на нефть.

Рост позитива на внешних площадках обусловлен, в том числе, действиями Народного банка Китая (НБК, ЦБ страны) по поддержанию уровня ликвидности в финансовой системе страны. НБК в понедельник предоставил банкам 200 млрд юаней ($31,3 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Процентная ставка по семидневным операциям составила 2,2% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Между тем, как заявила в понедельник министр финансов США Джанет Йеллен, она не ждет, что инфляция в стране вернется к нормальному уровню раньше второго полугодия следующего года. Но это не означает, что США теряют контроль над инфляцией, отметила она, выступая на CNN. По ее мнению, всплеск роста потребительских цен будет временным.

"Американцы давно не видели такой инфляции, как сейчас. Но когда мы вернемся к нормальной жизни, можно ожидать, что это закончится", - сказала Йеллен. По ее словам, ускорение темпов роста цен - это не столько проблема политики, сколько вопрос внешних факторов - пандемии и перебоев в цепочках поставок.

Федеральная резервная система (ФРС) США повысит процентные ставки, если увидит серьезные риски усиления инфляционных ожиданий, заявил в пятницу председатель американского ЦБ Джером Пауэлл.

По его словам, высокие темпы повышения потребительских цен, вероятно, сохранятся и в следующем году, сообщает MarketWatch. Проблемы с поставками толкают цены вверх, и сложно прогнозировать, когда эта ситуация придет в норму.

Федрезерв планирует завершить программу выкупа активов, объем которой составляет в настоящее время $120 млрд, к середине 2022 года, сообщил также Пауэлл в ходе онлайн-мероприятия, организованного центральным банком ЮАР.

Следующее заседания Федрезерва назначено на 2-3 ноября. Некоторые представители ФРС считают, что сокращение программы выкупа активов возможно начать с середины ноября, однако часть руководства выступает за то, чтобы подождать до декабря.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, рубль в понедельник продолжил укрепляться к доллару США. Повышение ключевой ставки Банком России и перспективы ее дальнейшего повышения, наряду с дорожающей нефтью и налоговым периодом, создают благоприятную почву для российской валюты. "К дополнительному позитивному фактору можно отнести ослабление валют Бразилии и Турции, что может способствовать перетоку средств из них в российский рубль", - говорит Голубов.

"В начале сессии рубль укреплялся благодаря позитивному внешнему фону, но вскоре он умеренно ухудшился, вызвав просадку российской валюты. Однако после открытия основных торгов рубль устремился вверх вслед за глобальными площадками и нефтью. (. . .) Поддержку рисковым активам оказало решение Народного банка Китая увеличить в два раза дневные лимиты льготного финансирования под залог ценных бумаг (РЕПО). При этом инвесторов не смущает рост нефти, который угрожает усилить инфляцию. Развивающиеся валюты в начале дня повышались благодаря снижению доллара. Однако утром он перешел к росту, что вызвало просадку сектора, большинство представителей опустилось в минус. Российский долговой рынок ускоряет нисходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI снижается шестую сессию подряд, в очередной раз обновив полуторалетний минимум. Это обусловлено пятничным сигналом ЦБ РФ о возможном дальнейшем повышении ключевой ставки. Несмотря на падение ОФЗ, рубль пытается развить восходящее движение на фоне позитивной динамики мировых рынков и нефти. Фактор, который оказывает давление на гособлигации - вероятное ужесточение монетарной политики Банка России, одновременно способствует подорожанию рубля", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефть несколько снизила темпы роста вечером в понедельник. Цена на WTI ранее увеличивалась более чем на 1%, доходя до семилетних максимумов.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК подорожали на 0,65% - до $86,09 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повышаются на 0,42% - до $84,11 за баррель.

В определенный момент торгов цена WTI поднималась выше $85 за баррель впервые с 2014 года.

Росту цен способствует беспокойство рынка по поводу дефицита газа и угля в Китае, Индии и Европе, что приводит к переходу на нефтяное топливо при электрогенерации.

Смягчить ситуацию могло бы увеличение добычи в странах-экспортерах - ОПЕК+. Однако министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман на выходных заявил, что объединение должно продолжать придерживаться осторожного подхода к вопросу об управлении глобальными поставками нефти. Эту идею также поддерживают Нигерия и Азербайджан, пишет Trading Economics.

В то же время в США количество буровых установок на прошлой неделе впервые уменьшилось за семь недель, согласно данным Baker Hughes.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 октября на 72,78 копейки, до 70,1345 руб./$1, и уменьшил курс евро на 75,61 копейки, до 81,7418 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в понедельник на 47,56 копейки по отношению к пятнице и составил 70,0336 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 45,81 копейки и составил 70,0081 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 707,308 млн, из которых $1 млрд 243,878 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 463,43 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 62,41 копейки, до 81,5521 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 65 копеек и составил 81,3952 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR626,25 млн, из которых EUR164,25 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR461,269 - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов резко выросли в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем после решения Банка России повысить ключевую ставку больше ожиданий. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 42 базисных пунктов (б.п.) - до 7,62% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 43 б.п. - до 7,71% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца поднялись на 45 б.п. - до 7,93% и 8,33% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 58 б.п. - до 8,54% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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