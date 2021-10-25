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25 октября 2021 года 19:29

Рынок акций РФ начал неделю с обновления 10-летнего пика индекса РТС, индекс Мосбиржи превысил 4250п

Москва. 25 октября. Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за внешними фондовыми площадками, нефтью (Brent закрепляется выше $86,4 за баррель) и металлами; индекс РТС на фоне укрепления рубля обновил 10-летний максимум, подскочив к 1920 пунктам, а индекс Мосбиржи превысил 4250 пунктов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4254,98 пункта (+1,4%, утром индекс локально падал в район 4185 пунктов), индекс РТС вырос до 1919,58 пункта (+2,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,7%.

Доллар упал до 69,81 рубля (-0,53 рубля).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,8%), "Московской биржи" (+2,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,5% и +1,3% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,9%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%).

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

ММК сократил EBITDA в III квартале до $1,157 млрд c $1,435 млрд во II квартале, эксперты ожидали снижения до $1,163 млрд. При этом ММК сообщил о планах выплатить 2,663 руб. на акцию за III квартал.

Как отмечает трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, рынок акций США начинает неделю также с умеренного роста. Растет нефтегазовый сектор на фоне подъема котировок Brent выше $86 за баррель, снижается капитализация "бигтеха", так как IT-корпорации опасаются перспектив увеличения параметров налогообложения для финансирования госрасходов.

По словам руководителя отдела управления акциями "Сбер управление активами" Евгения Линчика, индекс МосБиржи снова нацелился на 4300 пунктов.

Российский фондовый рынок начал неделю ростом и остается привлекательным благодаря "бычьему" тренду в сырьевой отрасли. Нефть Brent обновила максимум с 2018 года после того, как министр энергетики Саудовской Аравии предположил в интервью Bloomberg, что производители нефти проявляют осторожность в увеличении добычи, несмотря на быстро растущие цены.

На текущей неделе коронавирус останется в заголовках СМИ в свете растущего числа случаев заболевания во многих странах, инвесторы обеспокоены введением новых локдаунов. Goldman Sachs снизил прогнозы роста экономики Китая в следующем году с 5,6% до 5,2%.

Инфляция по-прежнему останется в центре внимания на текущей неделе, поскольку появится октябрьский прогноз для еврозоны (в пятницу) и региональные показатели Германии (в четверг). В прошлом месяце ИПЦ еврозоны вырос до 3,4%, что является самой высокой инфляцией с 2008 года, и на этот раз участники рынка ожидают дальнейшего увеличения показателя до 3,8%.

Во вторник на рынке акций РФ ожидается смешанная динамика. Диапазон по рублевому индексу МосБиржи - 4220-4280 пунктов, по индексу РТС - 1890-1930 пунктов. Введенные карантинные ограничения в ближайшее время положительно скажутся на компаниях, ориентирующихся на онлайн-ритейл, полагает Линчик.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, утром рынок акций успел свалиться в "минус", но затем все же смог заметно подрасти. На стороне оптимистов остаются высокие цены на нефть и металлы: энергетический кризис не только обеспечивает высокие цены энергоносителей, но и других ресурсов, которые являются энергозатратными.

Относительно слабые финансовые результаты ММК оказались в первую очередь следствием снижения объемов продаж группы. Дополнительными негативными факторами стали введение экспортных пошлин, а также существенное удорожание основных сырьевых ресурсов, из-за чего у ММК увеличилась удельная себестоимость выплавки сляба на 12% кв./кв. На снижение FCF также повлиял рост оборотного капитала в связи с увеличением экспортных продаж с более длинными сроками реализации. К тому же, IV квартал может получиться для ММК еще более непростым на фоне ухудшения глобальной конъюнктуры и дальнейшего удорожания угля. Вдобавок капитальные вложения Группы в IV квартале 2021 года ожидаются выше уровня III квартала.

Инфляция к 18 октября в РФ достигла уже 7,78%, поэтому на рынке не исключают очередного повышения ставки на декабрьском заседании совета директоров ЦБ РФ.

Мировой рынок может столкнуться с реальным физическим дефицитом энергоносителей. Согласно данным Refinitiv Oil Research, импорт нефти в Азии вырос в октябре до 24,98 млн б/С. В октябре 2019 года импорт составлял 24,53 млн б/с. Аналитики Goldman Sachs полагают, что энергетический кризис может привести к тому, что цена на Brent поднимется выше $90 за баррель до конца года. Переход на использование нефтепродуктов вместо природного газа добавляет около 1 млн баррелей ежедневного спроса.

В Morgan Stanley (SPB: MS) полагают, что потребление СПГ к 2030 году увеличится от 25% до 50%. Аналитики банка также полагают, что цена на СПГ будет в среднем на 40% выше, чем за последние пять лет. К 2030 году потребуется дополнительно около 73 млн тонн ежегодных поставок СПГ.

Общий анализ ситуации говорит о том, что период слабых инвестиций в добычу нефти и газа привел к тому, что в мировой экономике формируется ситуация физического дефицита. Если же в ближайшие годы начнет сокращаться использование угля в энергетике, то спрос на природный газ может оказаться ещё выше. Как минимум, в Германии уголь занимает треть в энергетическом балансе, а в Китае доля угля составляет около 60%. Соответственно, компенсировать подобные объемы альтернативной энергетикой кажется почти невероятной задачей, а самой очевидной альтернативой может стать лишь природный газ.

Текущая неделя на рынке США будет одной из самых насыщенных корпоративными отчётами: более 150 компаний, чьи акции входят в индекс S&P 500, предоставят финансовые результаты за III квартал. В периоды многочисленных отчетов, как правило, волатильность индексов снижается. Однако на неделе также выйдет несколько важных данных по экономике, включая ВВП за III квартал и цены личного потребления, отмечает Кочетков.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, вышедшие в пятницу данные Baker Hughes свидетельствуют о потенциальном снижении добычи нефти, поскольку количество активных буровых установок в США для добычи нефти впервые за семь недель снизилось на две единицы (до 443).

Росту цен на нефть марки Brent также способствовали комментарии Саудовской Аравии о том, что ОПЕК+ должна сохранять свой осторожный подход к управлению глобальными поставками сырья, учитывая угрозу для спроса, которую все еще создает пандемия.

Рынок акций РФ может начать реализацию краткосрочной коррекции ввиду сохраняющейся перекупленности. Заметное ухудшение ситуации с пандемией в России и в мире, в том числе на фоне появления новых штаммов коронавируса, может сократить активность покупателей. Новой реальностью мира выступает сокращение монетарных стимулов в ближайшей перспективе из-за повышенного давления инфляции, которое усиливается высокими ценами на нефть и другое сырье на фоне энергокризиса, полагает Абелев.

В Азии в понедельник преобладал рост индексов за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,02%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX растут на 0,3-0,4%, CAC 40 просел на 0,3%) и США (индекс S&P 500 прибавил 0,3% и поднялся к 4560 пунктам).

Правительство Китая ужесточило ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, в некоторых регионах в ответ на появление новых случаев заражения. Туристические достопримечательности северной провинции Ганьсу были полностью закрыты в понедельник. Пекин запретил въезд в столицу гостям из провинций, где за последние 14 дней были обнаружены новые случаи заражения.

На нефтяном рынке цены в понедельник продолжают рост и находятся на максимумах за несколько лет из-за сохраняющегося сильного спроса и ограниченных поставок сырья. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $86,3 за баррель (+0,9% и +1,1% в пятницу), декабрьская цена WTI - $84,39 за баррель (+0,8% и +1,5% в пятницу).

Поддержку американской нефти также оказывает слабое восстановление добычи нефти в США и ослабление ограничений на путешествия, сообщает MarketWatch.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, быстро приближаются к критически низким уровням, и аналитики ожидают ускорения этого спада. Когда это было в последний раз, цены на нефть превышали $100, отмечает The Wall Street Journal.

Эксперты Infrastructure Capital Advisors прогнозируют котировки нефти в следующем году в диапазоне $80-100 за баррель на фоне возобновления спроса на международные путешествия.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+16,1%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+14,2%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+11,5%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+11,3% и +7,1% "префы"), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+10,7%), "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+9,8%), "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+8,2%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+5,7%), En+ (MOEX: ENPG) (+3,6%).

"Лента" (MOEX: LNTA) (+1,3% ГДР) в III квартале 2021 года увеличила выручку на 13,3% (до 118,24 млрд рублей), чистая прибыль ритейлера по МСФО взлетела на 91,4% (до 4,18 млрд рублей), сообщила компания.

Выручка ГК "Русагро" (MOEX: AGRO) (+1,1% ГДР) в третьем квартале составила 57,2 млрд рублей, что на 43% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщает компания. За 9 месяцев этот показатель вырос на 46%, до 165,2 млрд рублей.

ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+2,9%), один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, сохраняет планы SPO, но ждет подходящей ситуации. Дивидендная политика группы остается прежней - 50% от чистой прибыли, заявил генеральный директор компании Сергей Михайлов в интервью "Интерфаксу".

Подешевели "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-17,8%), бумаги ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-15,7%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-6,6%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-6,4%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-4,9%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-4,8%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 95,09 млрд рублей (из них 19,33 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 12,58 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 9,5 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

рк мв

MOEX$#&: ABRD, AFKS, AFLT, AGRO, ALRS, CHKZ, CHMF, DVEC, ENPG, GAZP, GCHE, GMKN, HYDR, IGST, IRAO, ISKJ, LKOH, LNTA, LPSB, LSNG, MAGN, MGNT, MOEX, MRKS, MTSS, NLMK, NVTK, OMZZ, OZON, PAZA, PLZL, POLY, ROSN, RUAL, RUGR, SBER, SIBN, SNGS, TATN, TCSG, TGKD, UKUZ, VRSB, VSYD, VTBR, YNDX

SPB$#&: MS, TCS

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Опубликовано: /Финмаркет/
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