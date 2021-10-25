BCS Express назвал 5 акций США, интересных для покупок на средне- и долгосрочную перспективу

Аналитики BCS Express отметили 5 американских компаний, акции которых могут принести наибольшую доходность в средне- и долгосрочной перспективе. В частности, это FedEx, Blackrock, DuPont., Abbvie и Alphabet, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

FedEx Corp. предоставляет курьерские, почтовые и другие логистические услуги по всему миру. "FedEx не лучшим образом отчиталась за последний квартал, но в целом скорее выиграла от последствий пандемии, в том числе увеличения спроса на курьерскую доставку, - пишут аналитики инвесткомпании. - Проблемы последнего квартала были вызваны нехваткой рабочей силы в период, когда американцы продолжали получать бюджетную помощь от государства в рамках борьбы с последствиями пандемии. В начале сентября эти меры завершились, и ситуация для курьерской службы может улучшиться. С учетом масштаба компании, оценки аналитиков по росту EPS на горизонте ближайших лет выглядят оптимистично. Дивидендная доходность небольшая, но стабильная. Вверху остался достаточно внушительный незакрытый гэп в районе $250".

Blackrock - крупнейшая в мире инвестиционная компания по размеру активов в управлении. Она в очередной раз отчиталась лучше ожиданий за III квартал, и котировки растут, но, в отличие от S&P 500, еще не вышли к максимумам сентября. На взгляд экспертов, учитывая дивидендные выплаты, лидер индустрии может занять достойную позицию в портфеле инвестора на средне- и долгосрочную перспективу.

Отраслевые аналитики ожидают роста прибыли на акцию одного из крупнейших химических предприятий в мире - DuPont de Nemours Inc. - на горизонте трех лет. DuPont играет ключевую роль на рынке водородных топливных элементов. "Текущий год цена акций компании проводит в широком боковике и сейчас начинает восстанавливаться от нижней его границы с перспективой продвижения к верхней, несколько выше которой обозначился текущий консенсус-прогноз по бумаге", - указывают стратеги BCS Express.

AbbVie, которая держит высокую ставку дивидендной доходности с момента отделения от Abbot Laboratories, отчитается за III квартал в пятницу. Текущая годовая доходность находится на уровне 4,8%. В начале сентября бумаги сильно просели после того как FDA предъявила претензию к препарату конкурента - Xeljanz от Pfizer. Регулятор выяснил, что его применение вызывает повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Лекарство от AbbVie Rinvoq имеет схожий механизм действия, а значит, также может нести в себе данный риск, полагают эксперты. В сентябре - октябре достигнутые минимумы удалось удержать. Отраслевые аналитики по-прежнему позитивно смотрят на акции компании в долгосрочной перспективе.

На текущей неделе отчитываются крупные технологические компании, в частности, Alphabet Inc. "Акции владельца Google не вернулись к своему осеннему пику, в отличие от широкого рынка, и в целом стоят в боковике с августа, - отмечают аналитики инвесткомпании. - Завышенных ожиданий в динамике цены не проявляется. В то же время долгосрочно отраслевые аналитики широким фронтом рекомендуют покупать бумаги компании. По данным Refinitiv, рекомендаций на покупку от инвестдомов более 45, одна - на удержание, и ни одной на продажу. Для компании есть регуляторные риски. Мы уже видели, как власти Южной Кореи лишили все мобильные платформы, включая App Store и Play Store, исключительного права на проведение платежей".

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