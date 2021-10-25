"Велес Капитал" рекомендует покупать акции ММК с целью 80,1 руб

"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целевой ценой 80,1 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"ММК" представил нейтральные финансовые результаты за III квартал 2021г на уровне консенсуса, - пишет аналитик Василий Данилов. - Все показатели снизились относительно предыдущего квартала, и в IV квартале динамика сохранится, что может привести к коррекции акций. В то же время мы позитивно смотрим на перспективы 2022г. Сохранение средних цен реализации и дивидендной доходности на высоком уровне, постепенный выход турецкого актива на полную мощность и неплохие шансы на возвращение в индекс MSCI Russia в мае 2022г обуславливают среднесрочный потенциал роста бумаг "ММК". Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для акций компании с целевой ценой 80,1 руб.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.