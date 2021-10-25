Цены евробондов РФ в понедельник не продемонстрировали яркой динамики на фоне стабильных UST

Москва. 25 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании приближающегося ноябрьского заседания ФРС США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились за день.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 1 базисный пункт по отношению к закрытию 22 октября и составила 116% от номинала, что соответствует доходности 1,5% годовых (без изменений к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК выросла на 8 базисных пунктов относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 104,77% от номинала, что соответствует доходности 0,615% годовых (снижение на 3 пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 3 пункта по отношению к пятнице и составил 88,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню всего на 3 базисных пункта - до 135,17% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,55% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 10 базисных пунктов - до 129,24% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 3,595% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали за день на 4 базисных пункта - до 112,28% от номинала, что соответствует доходности 1,94% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню), а котировки евробондов с погашением в 2023 году выросли на 2 базисных пункта, подорожав до 107,485% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 базисного пункта - до 0,865% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 9,5 базисного пункта - до 126,545% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 3,65% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году прибавил в цене 6 базисных пунктов, подорожав до 110,88% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 2,195% годовых).

"Сегодня активность торгов в секторе российских еврооблигаций была крайне низкой, при этом изменения котировок в целом незначительные. Причиной такой ситуации является отсутствие значимых движений на рынке базовых активов - US Treasuries, доходности которых сегодня относительно стабильны после небольшого повышения в конце прошлой недели на заявлениях главы ФРС Джерома Пауэлла. При этом отечественные долговые бумаги чествуют себя немного лучше по отношению к другим облигациям emerging markets благодаря высоким ценам на основные товары российского экспорта - нефть, газ, металлы, что в свою очередь ведет к росту как валютной выручки компаний-экспортеров, так и бюджетных доходов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках инвестиционного банка "Синара" (СКБ-банк) Марат Сорокин.